FİNANS

Giresun Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 14:50 | Son Güncelleme

Kabuklu tombul fındığın kilogramı 13,02-13,28 liradan satıldı

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret
Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 13,02-13,28 liradan işlem gördü.

Borsada bugün işlem gören tek ürün fındık oldu. Fındığın kilogramı 13,02-13,28 liradan satıldı.

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Fındık fiyatları Giresun Giresun Ticaret Borsası

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