Giresun Ticaret Borsası

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret
Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 13,02-13,28 liradan işlem gördü.
Borsada bugün işlem gören tek ürün fındık oldu. Fındığın kilogramı 13,02-13,28 liradan satıldı.
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