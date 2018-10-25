Giresun Ticaret Borsası

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret
Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 13,02-13,28 liradan satıldı.
Borsada bugün işlem gören tek ürün kabuklu tombul fındık oldu.
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