Giresun Ticaret Borsası

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret
Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 14,00-14,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN
CİNSİ
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
SATIŞ
ŞEKLİ
Kabuklu tombul fındık
14,00
14,15
HMS
Kabuklu kara fındık 12,00 12,00 HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
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