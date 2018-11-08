FİNANS

Giresun Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 10:21 | Son Güncelleme

Kabuklu tombul fındığın kilogramı 13-14 liradan işlem gördü

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret
Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 13-14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN
CİNSİ

EN
DÜŞÜK

EN
YÜKSEK

SATIŞ
ŞEKLİ

Kabuklu tombul fındık

13,00

14,00

HMS

Kabuklu sivri fındık 12,00 12,00 HMS

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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Fındık fiyatları Giresun Giresun Ticaret Borsası

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