FİNANS

Giresun Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 09:54 | Son Güncelleme

Kabuklu tombul fındığın kilogramı 13,76 liradan işlem gördü

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 13,76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün kabuklu tombul fındık oldu.

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Anahtar Kelimeler:
fındık Giresun Ticaret Borsası

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