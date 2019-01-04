FİNANS

Giresun Ticaret Borsası

FİNANS HABERLERİ  | 04.01.2019 10:18 | Son Güncelleme

Kabuklu tombul fındığın kilogramı 14 liradan işlem gördü

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsasında kabuklu tombul fındığın kilogramı 14 liradan satıldı.

Borsada işlem gören tek ürün kabuklu tombul fındık oldu.

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Anahtar Kelimeler:
fındık Giresun Ticaret Borsası

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