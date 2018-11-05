Giresun tombul fındığına coğrafi işaret için AB Komisyonuna başvuruldu

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun tombul fındığının Avrupa ülkelerinde marka değerinin korunması ve artırılması amacıyla Avrupa

Birliği (AB) Komisyonuna coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu yapıldı.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak yaptıkları başvuru sonucu Giresun tombul fındığının Türk Patent ve Marka Kurumundan 2001 yılında coğrafi işaret tescil belgesi aldığını anımsattı.

Ürünün Türkiye dışında, özellikle Avrupa ülkelerinde marka değerinin korunması ve artırılmasını sağlamak adına Giresun Ticaret Borsası, Giresun Üniversitesi ve Fındık Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa Giresun tombul fındığının AB tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescili için çalışma yürüttüklerini belirten Bayraktar, bunun için AB Komisyonuna başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Bayraktar, Nisan 2018'de yaptıkları başvuru sürecinin devam ettiğini aktararak "Ürün, başvuru şekli ve içeriği yönünden ön değerlendirmeyi geçti. İnceleme ve değerlendirme aşaması olan ikinci kademe süreci devam ediyor. Kısa zamanda tüm işlemlerin tamamlanarak Giresun tombul fındığı için büyük önem verdiğimiz Avrupa ülkelerinde geçerli olacak tescil belgemizi almayı hedefliyoruz." dedi.