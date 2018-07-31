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Giresun Ziraat Odası'ndan fındıkta rekolte ve fiyat eleştirisi

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2018 17:06 | Son Güncelleme

GİRESUN Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan,  2018 yılı fındık hasadının yarın resmen başlayacağını belirterek, "Üretici hasat için bahçede ancak halen ne fiyat, ne de rekolte açıklanmış değil.

Giresun Ziraat Odası'ndan fındıkta rekolte ve fiyat eleştirisi

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 2018 yılı fındık hasadının yarın resmen başlayacağını belirterek, "Üretici hasat için bahçede ancak halen ne fiyat, ne de rekolte açıklanmış değil. Rekolte ve fiyat, üretici pazara fındık indirmeden açıklanmalıdır. Aksi takdirde, fındık fiyatı tekelcilerin istediği rakamdan oluşacaktır” dedi.
Giresun Ziraat Odası Başkanı Nuritttin Karan, Orman ve Tarım Bakanlığı ile Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) fındık çağrısında bulundu. Fındıkta her sezon olduğu gibi bu sezon da bir belirsizliğin söz konusu olduğunu, bu belirsizliğin bir an önce giderilerek, üretici lehine söz ve vaatten öte somut adımlar atılması gerektiğini belirten Karan, "Fındık üreticisi hasat için bahçede, ancak ne 2018 yılı rekoltesi açıklanmış durumda ne de alım fiyatı. Orman ve Tarım Bakanlığı bir an önce 2018 yılı fındık rekoltesi ve TMO'nun alım kampanyası ile fiyatını açıklamalıdır. Halen rekoltenin açıklanmaması spekülasyonlara yol açmaktadır. Alıcı da, satıcı da ne kaç ton fındık olduğunu bilmelidir. Kulaktan dolma rekolte rakamları ile piyasa sulandırılmamalıdır. Rekoltenin muallakta bırakılması ne alıcının işine ne de satıcının işine yarar" diye konuştu.
TMO'nun piyasada olmaya devam etmesi ve üreticinin hakkını koruyarak alım şartlarını ve fiyatını bir an önce belirlemesi gerektiğini ifade eden Karan, "10-15 güne kadar pazara fındık inmeye başlayacaktır. Eğer bir hafta 10 gün içerisinde TMO fiyat açıklamaz, işi sürüncemede bırakmaya devam ederse üretici ne yazık ki ürününü, fındığın ağababaları tarafından belirlenecek olan fiyattan satmaya mecbur kalacaktır. TMO tarafından açıklanacak olan fiyat serbest piyasada da bir taban fiyat oluşmasına katkı sağlayacaktır. Fındıkta ürünün yüzde 30'unun ağustos ayında pazara indiğini göz önünde bulunduracak olursak, geç açıklanacak olan bir fiyat üreticinin kârına değil, zararına olur. Bir an önce, iş işten geçmeden, üretici fındığını harmana dökmeden, TMO'dan açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giresun Ziraat Odası'ndan fındıkta rekolte ve fiyat eleştirisiGiresun Ziraat Odası'ndan fındıkta rekolte ve fiyat eleştirisiGiresun Ziraat Odası'ndan fındıkta rekolte ve fiyat eleştirisiGiresun Ziraat Odası'ndan fındıkta rekolte ve fiyat eleştirisi

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