FİNANS

Giresun'da 2018 kivi rekoltesi 2 bin ton

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 15:53 | Son Güncelleme

Gıda ve Tarım Müdürü Angın: - "Erken hasat, meyve tat ve aromasının tam oluşmasına engel olan bir durumdur ki bu meyvenin kalitesini olumsuz etkiler, tüketici beğenisini düşürür"

GİRESUN (AA) - Giresun Gıda ve Tarım Müdürü Muhammet Angın, Giresun'da yaklaşık 2 bin ton kivi rekoltesi beklentilerinin bulunduğunu söyledi.

Angın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kasım ayının ilk günlerinden itibaren ürün hasadına başlanılacağını belirtti.

Bölgede bin 700 hektar alanda kivi üretimi yapıldığını kaydeden Angın, 2018 yılı için yaklaşık 2 bin ton rekolte beklentilerinin bulunduğunu kaydetti.

Çiftçilerden zamanından önce hasada başlamalarını isteyen Angın, "Kivi meyvesinin zamanında hasat edilmesi çok önemlidir. Hasat zamanının belirlenmesinde en garantili metod, meyvedeki Suda Çözünen Kuru Madde (SÇKM) miktarının tespit edilmesidir." dedi.

Hasat öncesi SÇKM miktarının sık sık kontrol edilerek ürünün toplama döneminin ona göre belirlenmesi gerektiğine işaret eden Angın, "SÇKM kontrolü, gerek müdürlüğümüz ve gerekse ilçe müdürlüklerimizdeki teknik elamanlarınca yapılmaktadır. SÇKM değeri refraktometrede 6,5-7 aralığında görüldüğünde hasat zamanı gelmiş demektir ve meyve hasat edilmelidir." diye konuştu.

Angın, hasatta ürünün zedelenmemesi için kivinin sap kısmının meyve dibinden koparılmasının ve meyve sapının ağaçta bırakılmasının büyük önem arzettiğine vurgu yaparak, şunları dile getirdi:

"Hasat mümkünse sabahın erken saatlerinde yağmursuz ve serin bir zamanda yapılmalıdır. Erken hasat, meyve tat ve aromasının tam oluşmasına engel olan bir durumdur ki bu meyvenin kalitesini olumsuz etkiler, tüketici beğenisini düşürür. Geç hasat meyvenin manav ömrünü kısaltır ve istenmeyen bir durumdur.
Hasat sonrası kiviler açıkta ve güneşe maruz kalacak alanlarda bekletilmemeli, hemen pazara sunulmalı veya bekletilecek ise soğuk hava deposunda saklanmalı."

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2018 ürünü Giresun Gıda ve Tarım Müdürü Muhammet Angın kivi rekoltesi

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