FİNANS

Giresun'da fındık fiyatı 13,50 liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 13:46 | Son Güncelleme

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: - "Önümüzdeki günlerde pazardaki rakamın, alımların başlamasıyla TMO fiyatı seviyesine çıkacağını tahmin ediyoruz"

GİRESUN (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 1 Kasım'dan itibaren fındık alımına başlaması kararı, Giresun'da serbest piyasada fiyatların artmasını sağladı.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Kasım itibarıyla TMO tarafından Giresun kalite fındığının 14,50 liradan alınmaya başlayacağı yönündeki açıklamasının, serbest piyasaya olumlu yansıdığına işaret etti.

TMO'nun alımlar için tüm hazırlıklarını tamamladığını ve bugün itibarıyla üreticilere randevu vermeye başladığını ifade eden Karan, ürün teslim etmek isteyen çiftçilerin kurumun resmi internet sitesi üzerinden ya da şubelerine şahsen başvurarak randevu alabileceklerini kaydetti.

Karan, Giresun'da merkez ve Tirebolu ilçesinde iki alım merkezi oluşturulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta 12,75 lira bandında işlem gören Giresun kalite fındık fiyatı bugün itibarıyla 75 kuruşluk artış gösterdi. Serbest piyasada bir kilogram fındık 13,50 liradan işlem görüyor. Önümüzdeki günlerde pazardaki rakamın, alımların başlamasıyla TMO fiyatı seviyesine çıkacağını tahmin ediyoruz."

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Fındık fiyatı Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan Toprak Mahsulleri Ofisi

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