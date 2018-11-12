Giresun'da fındık fiyatı 14 liradan haftaya başladı

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Yaşar İbaş, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 1 Kasım'da alım sürecine başlamasıyla fındık fiyatının 14 lira seviyesine yükseldiğini ve bu rakamda sabitlenmiş durumda olduğunu söyledi.

İbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TMO'nun fındık alımı yapmasının, Giresun'da serbest piyasada fiyatların artmasını sağladığını belirtti.

Fındık fiyatının yeni haftaya, pazarda 14 liradan başladığını ifade eden İbaş, "Fındık fiyatı TMO'nun alım kararı öncesi 12,50-13 lira civarında seyrediyordu. Ofisin 1 Kasım'da alım sürecine başlamasıyla fiyat 14 lira seviyesine yükseldi ve bu rakamda sabitlenmiş durumda. Yeni hafta da 14 liradan başladı." dedi.

İbaş, TMO'nun 14,50 liradan fındık almasının serbest piyasayı da hareketlendirdiğine işaret ederek, çiftçilerin yoğun olmasa da pazara ürün indirdiğini kaydetti.

Pazardaki hareketliliğin ilerleyen günlerde de devam edeceği yönünde beklentileri bulunduğunu aktaran İbaş, "Kimi üreticimiz 14,50 liralık alım fiyatı uygulayan TMO'yu tercih ediyor. Bazıları ise fındığını serbest piyasada değerlendiriyor. Çiftçimizin elinde fındık bulunuyor. Beklentimiz pazardaki hareketliliğin devam edeceği yönünde." diye konuştu.

