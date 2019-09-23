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Giresun'da fındık fiyatı haftaya 16 liradan başladı

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 11:09 | Son Güncelleme

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük: - "Pazarda fiyat yavaş yavaş rayına oturuyor"

GİRESUN (AA) - Giresun'da geçen hafta başında yükselişe geçen fındık fiyatı, bu haftaya da 16 liradan başladı.

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, Giresun'da 2019 ürünü fındığının ağustos ayında sezona 16 liradan başladığını anımsattı.

Geçen haftalarda 14,50 liraya kadar gerileyen fiyatın, çiftçilerin ürünlerine sahip çıkmasıyla yeniden toparlandığına işaret eden Bölük, "Çiftçimiz pazara ihtiyacı kadar ürün indirmeye başladı ve bu, fiyatın yeniden yükselmesini sağladı. Geçtiğimiz hafta başında fiyat yeniden 16 lirayı gördü. Hafta boyunca da pazarda fındık bu fiyattan işlem gördü." dedi.

Bölük, serbest piyasada yeni haftanın da 16 liradan açıldığını belirterek, "Pazarda fiyat yavaş yavaş rayına oturuyor. Piyasa dinamikleri çalışıyor. Pazara fındık inişi de istediğimiz gibi." diye konuştu.

Bölük, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) ürün alımlarını sürdürdüğünü kaydederek, çiftçilerin sorunsuz şekilde ofise fındık teslim ettiklerini sözlerine ekledi.

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Fındık fiyatı Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük Serbest Piyasa

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