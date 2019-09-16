FİNANS

Giresun'da fındık fiyatı yeni haftaya 16 liradan başladı

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2019 14:47 | Son Güncelleme

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük: - "Fındığın pazara inişi azaldı. Arzın azalmasıyla fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Şu anda fiyatlar 16 liraya kadar gelmiş durumda"

GİRESUN (AA) - Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı yeni haftaya 16 liradan başladı.

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, geçen günlerde 14,50 liraya kadar gerileyen fındık fiyatının yeni haftayla yeniden yükselişe geçtiğini söyledi.

Üreticinin fındığına sahip çıktığını belirten Bölük, şöyle devam etti:

"Üreticilerimize yaptığımız uyarılarımızın işe yaradığını görüyorum. Fındığın pazara inişi azaldı. Bu yavaşlamayla fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Şu anda fiyatlar 16 liraya kadar gelmiş durumda. Sezona başladığımız yere geliniyor yavaş yavaş. Üreticinin ürününe sahip çıkması fiyatın oluşmasında ciddi etki yapıyormuş, bunu 15 günlük yaşadığımız süreçte görmüş olduk."

Bölük, TMO ve FİSKOBİRLİK'in de fındık alımı yapmasının üreticilere alternatif oluşturduğuna işaret ederek, "Alternatiflerin bulunması fiyatın oluşmasında dengeyi daha kolay sağlıyor. TMO'nun alıma devam etmesi, ödemelerde gecikme yaşamaması fiyatın bu noktaya gelmesinde önemli etkisi var." dedi.

Dikkatsizliğin böylesi! Dikkatsizliğin böylesi!
İncesu'da 20 çeşit üzümden pekmez yapılıyorİncesu'da 20 çeşit üzümden pekmez yapılıyor
Halkbank kredi faiz oranlarını indirdiHalkbank kredi faiz oranlarını indirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fındık fiyatı Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük Serbest Piyasa

En Çok Okunan Haberler

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

Bir banka daha faizleri düşürdü

Bir banka daha faizleri düşürdü

Ekonomi için kritik veri açıklandı

Ekonomi için kritik veri açıklandı

"Yeni zam talebinde bulunacağız"

"Yeni zam talebinde bulunacağız"

Dolarda 'petrol' yükselişi

Dolarda 'petrol' yükselişi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İncesu'da 20 çeşit üzümden pekmez yapılıyor

İncesu'da 20 çeşit üzümden pekmez yapılıyor

Halkbank kredi faiz oranlarını indirdi

Halkbank kredi faiz oranlarını indirdi

Bakan Pakdemirli: Çetin Barajı, RCC tipine göre Avrupa'nın en büyüğü

Bakan Pakdemirli: Çetin Barajı, RCC tipine göre Avrupa'nın en büyüğü

Perakende satış hacmi Temmuz’da yıllık yüzde 3.7 azaldı

Perakende satış hacmi Temmuz’da yıllık yüzde 3.7 azaldı

TÜİK- İşsizlik yüzde 13'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15.3'e çıktı (2)

TÜİK- İşsizlik yüzde 13'e, tarım dışı işsizlik yüzde 15.3'e çıktı (2)

Sektörlerde toplam cirolar Temmuz ’da yıllık yüzde 12.6 arttı

Sektörlerde toplam cirolar Temmuz ’da yıllık yüzde 12.6 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.