Giresun'da fındık verimi ve kalitesi artırılıyor

GİRESUN (AA) - Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Eğitim ve Uygulama" projesiyle daha önce dekara yaklaşık 50 kilogram olan verimliliğin yaklaşık 250 kilograma kadar çıkacağını düşündüklerini söyledi.

Sarıfakıoğulları, merkeze bağlı Alınca köyünde bir fındık bahçesinde düzenlenen "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Eğitim ve Uygulama" projesi tanıtım toplantısına katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Angın'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Sarıfakıoğulları, çiftçilerle sohbet etti, proje kapsamında oluşturulan örnek bahçede incelemelerde bulundu.

Sarıfakıoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, fındık tarımının geleneksel yöntemlerle yapıldığı için çok verimli sonuçlar alınamadığını belirterek, "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Eğitim ve Uygulama" projesini hayata geçirdiklerini ve çiftçilere uygulamaları yerinde gösterme adına her köyde örnek bahçeler oluşturduklarını ifade etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden bahçedeki verimliliğin 5 katına çıktığı noktasında bilgi aldığına işaret eden Sarıfakıoğulları, "Daha önce dekara yaklaşık 50 kilogram olan verimlilik, inşallah bu çalışmalarımız neticesinde yaklaşık 250 kilograma kadar çıkacak diye düşünüyoruz. Bahçemizdeki verimlilik de çok şükür bize onu gösteriyor. Ben bu konuda emeği olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum." dedi.