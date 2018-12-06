Giresun'da hamsinin fiyatı 7 liraya geriledi

GİRESUN (AA) - Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Aslan, son günlerde avı bollaşan hamsinin fiyatının 7 liraya düştüğünü söyledi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'de son bir haftadır yoğun olarak avcılığın gerçekleştirildiğini belirtti.

Havaların soğumasıyla bol miktarda hamsinin avlandığını ve fiyatın düşüşe geçtiğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Sinop ile Zonguldak arasında bugünlerde avcılık yoğunlaşmış durumda. Ağlara bol miktarda balık takılıyor. Artan avın etkisiyle de fiyatlar hızla düşüş gösterdi. Giresun'da tezgahlarda bir kilogram hamsi 7 liradan satılıyor. Bol miktarda hamsi avlanması hem balıkçının hem de etiket fiyatının düşmesiyle vatandaşların yüzünü güldürdü. Bölge insanı uygun fiyata yeniden hamsi yeme fırsatı yakaladı." dedi.

Arslan, hava şartları bu şekilde sürdüğü takdirde hamsi bolluğunun devam edeceğini sözlerine ekledi.

