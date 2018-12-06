FİNANS

Giresun'da hamsinin fiyatı 7 liraya geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 14:46 | Son Güncelleme

Giresun'da hamsinin fiyatı 7 liraya geriledi

GİRESUN (AA) - Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Aslan, son günlerde avı bollaşan hamsinin fiyatının 7 liraya düştüğünü söyledi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'de son bir haftadır yoğun olarak avcılığın gerçekleştirildiğini belirtti.

Havaların soğumasıyla bol miktarda hamsinin avlandığını ve fiyatın düşüşe geçtiğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Sinop ile Zonguldak arasında bugünlerde avcılık yoğunlaşmış durumda. Ağlara bol miktarda balık takılıyor. Artan avın etkisiyle de fiyatlar hızla düşüş gösterdi. Giresun'da tezgahlarda bir kilogram hamsi 7 liradan satılıyor. Bol miktarda hamsi avlanması hem balıkçının hem de etiket fiyatının düşmesiyle vatandaşların yüzünü güldürdü. Bölge insanı uygun fiyata yeniden hamsi yeme fırsatı yakaladı." dedi.

Arslan, hava şartları bu şekilde sürdüğü takdirde hamsi bolluğunun devam edeceğini sözlerine ekledi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
İki kardeş, kilitli pizza kutusu ürettiİki kardeş, kilitli pizza kutusu üretti
Badeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmekBadeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fiyat hamsi Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Aslan

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

Skandal: Gece kulübünde toplu tecavüz! Müdahale etmek yerine video çektiler

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özçelik İş Sendikası: 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklanmalı

Özçelik İş Sendikası: 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklanmalı

İki kardeş, kilitli pizza kutusu üretti

İki kardeş, kilitli pizza kutusu üretti

Badeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmek

Badeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmek

Karavelioğlu: 15.7 milyar dolarlık ihracat yaptık, 222 ülkede Türk makineleri kullanılıyor

Karavelioğlu: 15.7 milyar dolarlık ihracat yaptık, 222 ülkede Türk makineleri kullanılıyor

BİSAM: Yoksulluk sınırı bir yılda 1,215 lira yükseldi

BİSAM: Yoksulluk sınırı bir yılda 1,215 lira yükseldi

Gayrimenkule yurtdışı dopingi

Gayrimenkule yurtdışı dopingi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.