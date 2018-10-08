FİNANS

Giresun'da istihdama "OSB" katkısı

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 23:02 | Son Güncelleme

Giresun'da faaliyete geçmesinin ardından 800 kişiye iş imkanı sağlayan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 2019 yılı sonunda 2 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor - 2. OSB Müdürü Mete Bahadır Yılmaz: - "Şu andaki 5 tesiste 700-800 kişi sayısını yakaladık, yıl sonu bin kişi, 2019'un ilk çeyreğinde bin 300 kişiye ulaşacağız" - "2019'un sonunda faaliyete geçen firma sayısı 10'u bulur, çalışan sayısında da 2 bin kişinin üzerine çıkarız"

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da faaliyete geçmesinin ardından 800 kişiye iş imkanı sağlayan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 2019 yılı sonunda 2 bin kişilik istihdam hedefleniyor.

Bulancak ilçesi Pazarsuyu köyü sınırları içinde kurulan ve altyapı çalışmaları halen devam eden 2. OSB'de şu anda 5 firma 800 işçiyle faaliyet gösteriyor.

Firma sayısının artmasıyla 2019 sonunda 2 bin kişiye istihdam imkanı yaratması beklenen OSB'nin tam kapasiteye ulaşmasıyla hedeflenen çalışan sayısı ise 5 bin kişi.

2. OSB Müdürü Mete Bahadır Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2. OSB'nin kuruluş sürecinin 2012-2013 yıllarında tamamlandığını söyledi.

Yaklaşık 480 bin metrekare üzerinde kurulu OSB'de 400 bin metrekare alanda özel parsellerin kamulaştırılmasının yapıldığını belirten Yılmaz, kamulaştırma dahil olmak üzere toplamda 100 milyon civarında yatırım yapıldığını ifade etti.

Yılmaz, bölgede şu anda 5 fabrikanın faaliyet gösterdiğini dile getirerek, "Bu tesislerden 2'si hızla eleman sayısını artırıyor. Yıl sonu itibariyle en az bin kişilik istihdam hedefliyoruz, şu an bunun da yüzde 70 üzeri gerçekleşmiş durumda." dedi.

Bölgede 10 fabrikanın inşaat aşamasında olduğunu belirten Yılmaz, bunların tekstil, makine imalatı, prefabrik yapılar, savunma sanayi, fındık entegre tesisleri, yerli ve milli yakıt ihtiyacını karşılayacak olan pelet üretim tesisleri olduğunu anlattı.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Burada kurulan ve kurulacak firmaların tamamında ihracat var. Savunma sanayinde bölgemizin markası GİRSAN zaten ihracat yapıyor, tekstilde ihracat yapan firmaları tercih ediyoruz, kuruluş aşamasındaki 2 fındık entegre tesisinin yıllık ihracat kapasitesi ise 200 milyon dolar civarında."

OSB'nin 1-2 yıl içinde tam kapasiteye ulaşacağına işaret eden Yılmaz, "Bölgemizde 40 civarında fabrikamız olacak. Firmalarımızın çoğu yerli üretim ve daha çok ihracata yönelik imalatlar yapıyor. Ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar olacaktır. Ürünlerin yüzde 70'i ihraç edilecektir." diye konuştu.

Mete Bahadır Yılmaz, bölgede çalışan sayısının da tam kapasiteye ulaşıldığında 5 bin ve üzerinde olacağını belirterek şunları kaydetti:

"Şu andaki 5 tesiste 700-800 kişi sayısını yakaladık, yıl sonu bin kişi, 2019'un ilk çeyreğinde bin 300 kişiye ulaşacağız. Altyapı inşaatımız devam ediyor, bu yıl sonu altyapı inşaatlarımız da bitecek enerji de dahil olmak üzere, eş zamanlı firmalarımızın imalatları bitecek. 2019'un sonunda faaliyete geçen firma sayısı 10'u bulur, çalışan sayısında da 2019'un sonunda 2 bin kişinin üzerine çıkarız."

Teknik eleman tedarikinde sıkıntılar yaşandığını dile getiren Yılmaz, bunu gidermek için özel ya da kamu ile birlikte endüstri meslek lisesi ayarında, sadece OSB'de üretim yapan firmaların ara eleman ihtiyacını karşılayacak bir okul kurmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

PARTNERTwitter’da çalışmak ister misiniz?Twitter’da çalışmak ister misiniz?
Dünyanın ilk mantar-tabanlı "deri görünümlü" çantası: MyloDünyanın ilk mantar-tabanlı "deri görünümlü" çantası: Mylo
Bursagaz'da 1 milyon abone heyecanıBursagaz'da 1 milyon abone heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
firma Giresun istihdam Organize Sanayi Bölgesi

En Çok Okunan Haberler

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Çobanın keşfettiği maden, bölgenin kaderini değiştirdi

Çobanın keşfettiği maden, bölgenin kaderini değiştirdi

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Türkiye'de asgari ücret artık Avrupa'nın en düşükleri arasında, ne kadar zam yapılmalı?

Türkiye'de asgari ücret artık Avrupa'nın en düşükleri arasında, ne kadar zam yapılmalı?

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RG - Etiketlerde yerli üretim logosunun kullanım esasları

RG - Etiketlerde yerli üretim logosunun kullanım esasları

İpek Yolu Projesi Türkiye’de Çinli öğrenci sayısını uçurdu

İpek Yolu Projesi Türkiye’de Çinli öğrenci sayısını uçurdu

“Her borçlu konkordato talebinde bulunamaz”

“Her borçlu konkordato talebinde bulunamaz”

Bitlis Valisi Ustaoğlu: Yatırım yapan işadamlarını kahraman olarak görüyoruz

Bitlis Valisi Ustaoğlu: Yatırım yapan işadamlarını kahraman olarak görüyoruz

'Fiyatlar biraz arttı ama bunu fırsata çeviren biz üreticiler değiliz'

'Fiyatlar biraz arttı ama bunu fırsata çeviren biz üreticiler değiliz'

Dünyanın ilk mantar-tabanlı "deri görünümlü" çantası: Mylo

Dünyanın ilk mantar-tabanlı "deri görünümlü" çantası: Mylo

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.