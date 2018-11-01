FİNANS

Giresun'da TMO fındık alımına başladı

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 13:21 | Son Güncelleme

Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: - "TMO'nun alımlara başlaması piyasaya olumlu yansıdı. Bugün pazarda fiyat 14 lirayı gördü. İlerleyen süreçte TMO ile serbest piyasadaki fiyatın eşitlenmesini bekliyoruz"

GİRESUN (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Giresun'da 2018 ürünü fındık alımına başlandı.

TMO tarafından Giresun merkezde iki, Tirebolu ilçesinde bir olmak üzere üç alım merkezi oluşturuldu.

İlk gün için randevu alan 65 çiftçi, Giresun Ticaret Borsası lisanslı deposu ile diğer iki alım merkezine sabah saatlerinden itibaren gelerek ürünlerini teslim etmeye başladı.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin uzun süredir TMO'nun alımlara başlamasını beklediklerini, bu sabah itibarıyla da bunun gerçekleşmesinin memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Karan, ofisin üreticilerden levant kalite fındığın kilogramını 14, Giresun kalite fındığın kilogramını 14,5, sivri ve diğer kalite fındığın kilogramını ise 13 liradan aldığını belirtti.

TMO'nun çiftçilerden dönüm başına 48 kilogram fındık kabul ettiğini, bu rakamı artırmak için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Karan, "Mağduriyetler oluşmaması adına mutlaka bu rakam yükseltilmeli. Fındık bölgesi ziraat odaları olarak TZOB ve bölge milletvekilleri neslinde girişimlerimiz mevcut. Görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa zamanda da herkesin yüzünü güldürecek bir rakamın açıklanacağını umut ediyoruz." dedi.

Karan, TMO'nun fındık alımına başlamasının serbest piyasada fındık fiyatına da olumlu yansıdığını kaydederek, "TMO'nun alımlara başlaması piyasaya olumlu yansıdı. Bugün pazarda fiyat 14 lirayı gördü. İlerleyen süreçte TMO ile serbest piyasadaki fiyatın eşitlenmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar İbaş ise TMO tarafından başlatılan alım sezonu için lisanslı depolarını kuruma tahsis ettiklerini söyledi.

Bu sabah itibarıyla çiftçilerin kendilerine TMO için ürünlerini getirmeye başladıklarını belirten İbaş, 4,5 bin ton fındığı depolarına kabul edebileceklerini kaydetti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
YASED: Türkiye'nin İYKE'de 17 sıra birden yükselmesi "büyük başarı"YASED: Türkiye'nin İYKE'de 17 sıra birden yükselmesi "büyük başarı"
Tales Matematik Müzesi gezici TIR'ı çocuklarla buluşuyor Tales Matematik Müzesi gezici TIR'ı çocuklarla buluşuyor 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2018 ürünü fındık Giresun Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

Otomobil devi General Motors'tan flaş karar! Tam 18 bin kişi işten çıkarılacak!

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Resmen açıklandı! Yapana çok ağır ceza

Resmen açıklandı! Yapana çok ağır ceza

Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır?

Kullanılmayan yıllık iznin parası nasıl alınır?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Tam bağımsız ekonomi yolunda, yerli ilaç sanayisini önemsiyoruz'

'Tam bağımsız ekonomi yolunda, yerli ilaç sanayisini önemsiyoruz'

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Ali Perşembe'den "Paranın Kuralı"

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Ali Perşembe'den "Paranın Kuralı"

YASED: Türkiye'nin İYKE'de 17 sıra birden yükselmesi "büyük başarı"

YASED: Türkiye'nin İYKE'de 17 sıra birden yükselmesi "büyük başarı"

Tales Matematik Müzesi gezici TIR'ı çocuklarla buluşuyor 

Tales Matematik Müzesi gezici TIR'ı çocuklarla buluşuyor 

Orkid’den "tabularla mücadelede" kadınlara destek 

Orkid’den "tabularla mücadelede" kadınlara destek 

Caz Festivali’nde 100'den fazla sanatçıyı 20 bin kişi izledi

Caz Festivali’nde 100'den fazla sanatçıyı 20 bin kişi izledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.