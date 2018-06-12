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Giresun'dan, İtalya'ya bal ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2018 13:10 | Son Güncelleme

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli: - "İtalya'ya ihracat için önümüzdeki ay sonu itibarıyla bal alım sezonunu açacağız. Eylül ayından itibaren de hedeflenen bin ton balı bu ülkeye göndermeye başlayacağız"

GİRESUN (AA) - Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, İtalya'ya ihracat için gelecek ay sonu itibarıyla yetiştiricilerden bal alımlarına başlayacaklarını belirterek, "Eylül ayından itibaren de hedeflenen bin ton balı bu ülkeye göndermeye başlayacağız." dedi.

Elevli, AA muhabirine, Avrupa genelinde 32 bin satış noktası ağına sahip İtalyan merkezli bir firma ile bin ton bal satışı için anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Temmuz ayı sonu itibarıyla Giresunlu arı yetiştiricilerinden ürün tedarikine başlayacaklarını vurgulayan Elevli, henüz alım fiyatıyla ilgili net bir rakamın oluşmadığını kaydetti.

Kaliteli ve herhangi bir ilaç kalıntısını bulunmayan balların üreticilerden temin edileceğini dile getiren Elevli, "Bu iki kriter çok önemli. Alım politikamızı buna göre oluşturduk. Temmuz ayı sonu itibarıyla da alım sezonumuzu açacağız. Şartlara uyan tüm ballara talibiz." dedi.

Eylül ayı içerisinde İtalya'ya ihracatın başlayacağını ifade eden Elevli, şöyle konuştu:

"İlk yaptığımız görüşmede firmayla 400 ton üzerinde anlaşmıştık. Daha sonra bu rakam 800 tona çıktı. İtalyanlar bizden son olarak bin ton ürün istedi. Talebi karşılamak için Giresunlu arıcılarımızla görüşmelerimiz sürüyor. Eylül ayından itibaren de hedeflenen bin ton balı bu ülkeye göndermeye başlayacağız. Arzu edilen rakama ulaşamama durumunda ise çevre illerdeki arı yetiştiricilerine yöneleceğiz."

Elevli, hedeflerinin ilerleyen yıllarda ihracat rakamını daha da yukarılara çıkartmak olduğunu sözlerine ekledi.

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bal Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli ihracat İtalya

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