Giresun'un kuru fasulyesi coğrafi işaret belgesi aldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesinde yetiştirilen "Çamoluk kuru fasulyesi" coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca (DOKA) bir otelde düzenlenen Doğu Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünlerde Kooperatifçilik Stratejisi Toplantısı'nda, coğrafi işaret tescil belgesi Çamoluk Belediye Başkanı Musa Varıcı'ya takdim edildi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, burada yaptığı konuşmada, coğrafi işaretlemeye konu olan ürünlerin tescilini, yöre halkının ekonomik anlamda refaha kavuşması ve yörenin tanınırlığı anlamında çok önemsediklerini söyledi.

Çamoluk kuru fasulyesinin yeteri kadar tanıtıldığında sadece yurt içi değil yurt dışında da pazar payının artacağını ifade eden Sarıfakıoğulları, böylelikle Çamoluk ve çevresine önemli katma değer sağlanabileceğini aktardı.

Sarıfakıoğulları, Çamoluk kuru fasulyesiyle ilgili sürdürülebilirliğe dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Eminim ki Çamoluk, kuru fasulyesine sahip çıkacak, hepimiz sahip çıkacağız ve tüm Türkiye'ye inşallah bunu tanıtacağız. Hepimiz biliyoruz ki artık büyük marketler coğrafi işaret tescil belgesi olan ürünlere daha fazla ilgi gösteriyor. Biz de bakıyoruz, hepimiz tüketici olarak arayış içerisinde oluyoruz. 10 milyar avronun üzerinde bir pazar payının olacağı düşünülüyor bizim coğrafi işaret tescil belgeli olan ürünlerimiz için."