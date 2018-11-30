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Giresun'un kuru fasulyesi coğrafi işaret belgesi aldı

FİNANS HABERLERİ  | 30.11.2018 14:02 | Son Güncelleme

Çamoluk ilçesinde yetiştirilen Çamoluk kuru fasulyesine coğrafi işaret tescil belgesi verildi - Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları: "Eminim ki Çamoluk, kuru fasulyesine sahip çıkacak, hepimiz sahip çıkacağız ve tüm Türkiye'ye inşallah bunu tanıtacağız"

GİRESUN (AA) - Giresun'un Çamoluk ilçesinde yetiştirilen "Çamoluk kuru fasulyesi" coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca (DOKA) bir otelde düzenlenen Doğu Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünlerde Kooperatifçilik Stratejisi Toplantısı'nda, coğrafi işaret tescil belgesi Çamoluk Belediye Başkanı Musa Varıcı'ya takdim edildi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, burada yaptığı konuşmada, coğrafi işaretlemeye konu olan ürünlerin tescilini, yöre halkının ekonomik anlamda refaha kavuşması ve yörenin tanınırlığı anlamında çok önemsediklerini söyledi.

Çamoluk kuru fasulyesinin yeteri kadar tanıtıldığında sadece yurt içi değil yurt dışında da pazar payının artacağını ifade eden Sarıfakıoğulları, böylelikle Çamoluk ve çevresine önemli katma değer sağlanabileceğini aktardı.

Sarıfakıoğulları, Çamoluk kuru fasulyesiyle ilgili sürdürülebilirliğe dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Eminim ki Çamoluk, kuru fasulyesine sahip çıkacak, hepimiz sahip çıkacağız ve tüm Türkiye'ye inşallah bunu tanıtacağız. Hepimiz biliyoruz ki artık büyük marketler coğrafi işaret tescil belgesi olan ürünlere daha fazla ilgi gösteriyor. Biz de bakıyoruz, hepimiz tüketici olarak arayış içerisinde oluyoruz. 10 milyar avronun üzerinde bir pazar payının olacağı düşünülüyor bizim coğrafi işaret tescil belgeli olan ürünlerimiz için."

Asırlık lezzetler olan Görele dondurması ve Çavuşlu ekmeği için de coğrafi işaret tescil çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Sarıfakıoğulları, en kısa sürede tescil belgelerini almayı temenni etti.

Sarıfakıoğulları, bunların dışında Tirebolu Belediyesinin Tirebolu pidesi, Şebinkarahisar Belediyesinin Tamzara dokuması, FİSKOBİRLİK'in Giresun sivri fındık, Giresun kara fındığı ve Giresun fındık ezmesiyle ilgili başvurularının olduğunu ve sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Giresun İl Koordinatörü Murat Aladağ ise yöresel ürün marketleri ile e-ticaret sitelerinin sayısı ve işlem hacminin hızla artmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Yöresel ürünlerin katma değeri yüksek ticari ürünler haline dönüştürülmesinde, coğrafi işaret tescilinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Aladağ, "Coğrafi işaretli ürünlerin 80 milyar avronun üzerinde bir pazarı olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine göre ülkemizde yöresel ürünlerin en az 10 milyar avroluk ihracat potansiyeli bulunmaktadır." diye konuştu.

Toplantıya Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe, Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Tökez, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
belge coğrafi işaret Çamoluk kuru fasulyesi Giresun

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