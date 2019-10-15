Girişim fikirleri bu merkezde gerçeğe dönüşecek

Yenilikçi ve yaratıcı girişimci adaylarının kent ekonomisine katma değer sağlayan projelerini hayata geçirmelerine yardımcı olduklarını ifade eden Çolak, merkezin her türlü girişim fikrine açık olduğunu ancak önceliklerinin akıllı tarım, akıllı sağlık, enerji ve imalat sanayi yazılımları, nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojiler ile grafik, animasyon, film, oyun gibi dijital yaratıcı sektörler olduğunu söyledi.

Adana Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek kurulan merkezin aktif olarak faaliyetlerine başladığını belirtti.

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Adana'da iş yapma düşüncesi olan girişimcileri, yatırımcı ve sermaye ile buluşturmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle kurulan Adana Girişimcilik Merkezi, özellikle teknoloji tabanlı sektörlerde yeni fikirler bekliyor.

"Merkezimizin temel amaçlarından bir tanesi Adana'da girişimcilik ekosistemi içinde yer alan girişimci, mentör, yatırımcılar gibi tüm unsurları bir araya getirmek. Girişimcilik merkezi iş fikri olan tüm aktörleri biraya getiren bir buluşma noktası. Burada iş fikirleri geliştirildikten sonra sermaye sahipleri ile bir araya getirilerek yatırım almaları, girişimcilerin bir çoğunun şirketleşmesi sağlanacak. Bu anlamda da girişimcilik merkezi özellikle gençler ve kadınlara destek olma rolünü üstlenecektir."

- Merkez girişimciye destek oluyor

Çolak, merkezde, girişimci iş fikri olan kişilerin fikirlerini olgunlaştırıp yatırımcı ile buluşturma sürecine başladıklarını belirtti.

Merkezin ilk olarak genç girişimcileri yatırımcılar ile buluşturduğu "Patlat Fikrini" etkinliği gerçekleştirdiğini anlatan Çolak, şunları söyledi:

"Merkezimizde 'Patlat Fikrini Ön Kuluçka Programları' uygulanmaktadır. Bu programlar kapsamında www.patlatfikrini.com web sayfasından biz girişimcilerin başvurularını topluyoruz. Bu gelen başvurular arasında bir ön değerlendirme sonucunda 50 ekibi seçip girişimcilik eğitimi veriyoruz. Bu ekipler 32 saat girişimcilik eğitimine tabi tutuluyor. İkinci kez seçim yapıp 25'e düşürülen ekiplere bu kez 3 ay boyunca finans, pazarlama, işletme yönetimi, marka hukuku gibi eğitimlerle bu ekipleri iş kurmaya hazır halde yatırımcının karşısına sunum yapacak hale getiriyoruz. 'Demo Day' adı verilen etkinlik ile girişim fikirleri üzerine eğitim almış bu arkadaşlarımızla sermaye sahiplerini buluşturuyoruz. İlk 'Demo Day' etkinliğimizi Adana Sanayi Odasında yaptık. 22 girişimcimizi iş insanları ve yatırımcıların karşısına çıkardık. 4 girişimcimiz oradaki yatırımcılarla görüşmeye başladı ve destek alma sürecine girdiler."

Merkez ve çalışmalarıyla ilgili faaliyetlerini "www.girişimadana.com" internet adresinden duyurduklarını kaydeden Çolak, girişim fikri olan herkesin sitelerini ziyaret etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

