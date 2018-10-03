FİNANS

Girişimci annenin ihracat başarısı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 11:02 | Son Güncelleme

İzmir'de anne olduktan sonra bebeğini taşımak için aldığı "kanguru"yu daha kullanışlı bir tasarımla kendisi üretmeye başlayan girişimci, 10 ülkeye kendi markasıyla ihracat yapıyor - Hülya Cinsçiçekçi: - "Meksika'dan bir anne gönderdiğimiz ürünle fotoğrafını gönderdi, tüylerim diken diken oldu. İşin manevi tatmin kısmı yıllık satış rakamlarından çok daha önemli"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Anne olduktan sonra bebeği için en iyi ürünleri araştırırken kendi tasarımıyla bebek taşıyıcısı geliştiren girişimci, kısa sürede Meksika'dan Avustralya'ya uzanan bir pazar için kendi markasıyla üretim yapar hale geldi.

Gazetecilik bölümü mezunu olan ve bir dönem ulusal bir televizyonda çalışan Hülya Cinsçiçekçi, eşiyle yerleştiği İzmir'de dış ticaret eğitimi aldı.

Uzmanlaşmak için sektör arayışına giren Cinsçiçekçi'nin dünyası, ilk çocuğuna hamile kalmasıyla tamamen değişti.

Bu süreçte bebeği için en iyisini arayan anne, bir blog açarak deneyimlerini paylaşmaya başladı. Bebeğini kucağında taşımak için "kanguru" ısmarlayan Cinsçiçekçi, kullandığı ürünü daha kullanışlı hale getirmek için bir tasarım yaptı.

Eşi ve ailesinin cesaretlendirmesiyle Almanya'da tasarım eğitim alan Cinsçiçekçi, yaklaşık 2 yıl önce Buca ilçesinde bir atölyede üretime başladı.

Katıldığı uluslararası fuarlardan yüklü siparişlerle dönen, internet üzerinden de iyi bir satış grafiği yakalayan girişimci, çocuğuyla iş yaparken iki elini kullanmak isteyen annelerin imdadına yetişti.

Organik ve yüksek kaliteli kumaşlarla farklı tasarımlarda üretim yaparak 10 ülkeye satış gerçekleştiren Hülya Cinsçiçekçi, yılda 250 bin avroluk ihracat yapar hale geldi.

- Bebek taşıma okullarından onay

Cinsçiçekçi, AA muhabirine, tasarladığı ürünün annelerin önemli bir ihtiyacını karşılaması dolayısıyla yoğun talep gördüğünü söyledi.

Piyasadaki muadillerine göre daha kolay giyilip çıkarılabilen, ilave güvenlik donanımları bulunan ürünün gördüğü ilgiden memnun olduğunu ifade eden Cinsçiçekçi, tasarım sürecinin kolay geçmediğine dikkati çekerek, "Avrupa'da bulunan bütün bebek taşıma aparatlarını kullandım. Bunlarda bana zor gelen noktaları belirledim ve en baştan ürün tasarladım. Yaptığımız ürünleri Avrupa'daki bebek taşıma okullarına gönderdim ve onların onaylarını aldım. Ürün geliştirirken her santimetre için günlerce konuştuk, düşündük. Ondan sonra ürünün son halini verdik." diye konuştu.

Avrupa'da 6 ülkeye ihracat yaptıklarını, İtalya ve İspanya'da ise çok iyi konumda olduklarını dile getiren Cinsçiçekçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'da girdiğimiz her ülkede liderliğe oynuyoruz. Bundaki etken, ürün kalitesi ve kullanım kolaylığı olması. Bunun yanı sıra örneğin Meksika'da çok iyiyiz. Bunun nedeni ise onların alışkanlıklarının bize benziyor olması. Avustralya'ya kadar ürün gönderiyoruz. 2019 hedefimizde ABD ve Kanada var. Bu pazarlara da girmemizle 2019'da ihracatı ikiye katlamayı hedefliyoruz.

Bu işe başlarken bu noktalara geleceğimi tahmin bile etmedim. Meksika'dan bir anne gönderdiğimiz ürünle fotoğrafını gönderdi, tüylerim diken diken oldu. İşin manevi tatmin kısmı yıllık satış rakamlarından çok daha önemli çünkü dünyanın başka bir ucundaki anne en kıymetli varlığını sizin yaptığınız ürünle taşımayı tercih etmiş."

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Anahtar Kelimeler:
anne bebek ihracat ihtiyaç kanguru

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