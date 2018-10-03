Girişimci annenin ihracat başarısı

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Anne olduktan sonra bebeği için en iyi ürünleri araştırırken kendi tasarımıyla bebek taşıyıcısı geliştiren girişimci, kısa sürede Meksika'dan Avustralya'ya uzanan bir pazar için kendi markasıyla üretim yapar hale geldi.

Gazetecilik bölümü mezunu olan ve bir dönem ulusal bir televizyonda çalışan Hülya Cinsçiçekçi, eşiyle yerleştiği İzmir'de dış ticaret eğitimi aldı.

Uzmanlaşmak için sektör arayışına giren Cinsçiçekçi'nin dünyası, ilk çocuğuna hamile kalmasıyla tamamen değişti.

Bu süreçte bebeği için en iyisini arayan anne, bir blog açarak deneyimlerini paylaşmaya başladı. Bebeğini kucağında taşımak için "kanguru" ısmarlayan Cinsçiçekçi, kullandığı ürünü daha kullanışlı hale getirmek için bir tasarım yaptı.

Eşi ve ailesinin cesaretlendirmesiyle Almanya'da tasarım eğitim alan Cinsçiçekçi, yaklaşık 2 yıl önce Buca ilçesinde bir atölyede üretime başladı.

Katıldığı uluslararası fuarlardan yüklü siparişlerle dönen, internet üzerinden de iyi bir satış grafiği yakalayan girişimci, çocuğuyla iş yaparken iki elini kullanmak isteyen annelerin imdadına yetişti.