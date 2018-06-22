İSTANBUL (AA) - Girişimci İş Adamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç, "Ülkemizin, milletimizin ve gönül coğrafyamızın içinden geçmekte olduğu kritik sürecin ve 24 Haziran seçimlerinin öneminin farkında olan Girişimci İş Adamları Vakfı olarak, ülkemizi kenetlenmeye ve tüm üyelerimizi seçimlerde 'güçlü irade ve büyük Türkiye' için 'devam' demeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mehmet Koç, yaptığı yazılı açıklamada, millet olarak, İslam alemi olarak tarihte pek çok kez önemli süreçlerden geçtiklerini, bu süreçlerin çoğunda liderlerin iradesi ve milletin verdiği isabetli kararlar ile önemli aşamalar katederken, bazılarında iradesiz liderler ve yanlış tercihler yüzünden önemli fırsatlar kaçırdıklarını belirtti.

Koç, şunları kaydetti:

"Türk milleti ve İslam alemi olarak yine önemli bir sürecin içinden geçmekteyiz, önemli bir seçimin arifesindeyiz. Ülkemizin, milletimizin ve gönül coğrafyamızın içinden geçmekte olduğu kritik sürecin ve 24 Haziran seçimlerinin öneminin farkında olan Girişimci İş Adamları Vakfı olarak, ülkemizi kenetlenmeye ve tüm üyelerimizi seçimlerde 'güçlü irade ve büyük Türkiye' için 'devam' demeye davet ediyoruz.