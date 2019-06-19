FİNANS

"Girişimci Kadın Merkezi eğitimlerine başladı"

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2019 14:20 | Son Güncelleme

Türkiye İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut: - "Girişimci Kadın Merkezi Galatasaray Üniversitesi içinde kurulan merkezde eğitimlerine başladı" - "Biz girişimci adaylarının her aşamasında ellerinden tutarak bir bütünsel katkının oluşmasını sağlamış olacağız. Bu son derece önemlidir ve belki de bizim projemizi benzerlerinden ayıran en temel nokta da budur" - İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin: - "Girişimciler, ülkelerin büyümelerine makro ekonomik katkı sağlıyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut, "Girişimci Kadın Merkezi (GİKAMER) Galatasaray Üniversitesi içinde kurulan merkezde eğitimlerine başladı." dedi.

TİKAD, İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ve Galatasaray Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Bulut, GİKAMER'de özellikle teknoloji, inovasyon, dijitalleşme, yapay zeka gibi Sanayi 4.0 kapsamındaki çalışmaların giderek daha da fazla yer tutacağını söyledi.

Bulut, Türkiye'nin küresel dünya ile rekabetinde iş kadınlarının kendi payına düşen katkıyı sunmuş olmaktan gururlu olduklarını belirtti.

GİKAMER'in Galatasaray Üniversitesi içinde kurulan merkezde eğitimlerine başladığını belirten Bulut, TİKAD'ın başarılı girişimci adaylarını hazırlamak amacıyla kurduğu merkezi yine TİKAD'ın başarılı girişimcilerin finansal ve network başta olmak üzere, her adımda yanlarında olmak amacıyla kurduğu TİKAD Yatırım AŞ tarafından destekleneceğinin altını çizdi.

Bulut, "Biz, girişimci adaylarının her aşamasında ellerinden tutarak bir bütünsel katkının oluşmasını sağlamış olacağız. Bu son derece önemlidir ve belki de bizim projemizi benzerlerinden ayıran en temel nokta da budur. Yolun başından alıyor ve sonuna dek yanlarında oluyoruz. Çünkü TİKAD, Türkiye’de daha fazla iş kadını olması gerektiğine kuvvetle inanıyor, bunu sağlamak içinde elini taşın altına koymaktan kesinlikle kaçınmıyor." diye konuştu.

Amaçlarının uluslararası rekabet koşullarını sağlayacak, ekonomiye katkı sağlayan kadın sayısını artırmak olduğunu belirten Bulut, ekonominin gerçekten gelişmesi için dünyanın kadına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bulut, "Bütün devletler, kadın politikaları belirleyerek özellikle kadın projeleri ve politikalarına yönlendirilmiştir. Bu nedenle biz, TİKAD üyelerimizle bir araya gelerek TİKAD Yatırım AŞ'yi kurduk. TİKAD Yatırım AŞ, GİKAMER'den çıkan projeleri fonlayacak. Borç vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Katma değer üreten ihracata katkı sağlayan projelere ortak olacaklarını kaydeden Bulut, TİKAD olarak bu projeyi çok önemsediklerini belirtti.

Bulut, TİKAD'ın hem Türkiye ekonomisinin tamamı için katma değer üretmek, hem de kadının ekonomik hayatta ve Türkiye'nin kalkınmasında daha çok yer almasını sağlamak amacıyla, kurulduğu günden bugüne pek çok projeye imza attığını kaydetti.

- "Girişimciler ülkelerin büyümelerine ekonomik katkı sağlıyor"

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin ise küreselleşmeyle birlikte ülkelerin ekonomik kalkınmasında anahtar rol oynayan girişimciliğin dünyanın ilgi odağı olan bir kavram haline geldiğini ifade etti.

Pişkin, şunları kaydetti:

"Girişimciler ülkelerin büyümelerine ekonomik katkı sağlarken toplumsal sorunlara sürdürülebilir çözümler üretilmesinde de temel belirleyiciler olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul Kalkınma Ajansı olarak bizler de bu bilinçle İstanbul'da girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi için yürüttüğümüz çalışmalarımızı istikrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Girişimci Kadın Merkezi projesini de girişimci kadınlarımızın finans kaynaklarına doğrudan erişebilmelerini sağlamak, iş fikirlerini hayata geçirmeleri için ihtiyaç duydukları eğitim ve mentorluk hizmetlerinden yararlanmaları için desteklemiş bulunuyoruz. Önümüzdeki süreçte de girişimcilik ekosistemimizde daha çok kadın girişimci görmek için politikalar geliştirmeye devam edeceğiz."

- GİKAMER ile girişimcilik ekosistemi güçlendirilecek

Gençlere ve yüzlerce kadın girişimciye imkan sağlayan GİKAMER ile girişimcilik ekosistemi güçlendirilerek yaratıcı fikirler somut girişimlere dönüştürülecek.

İSTKA'nın başarılı projeler arasında seçerek hibe desteği verdiği GİKAMER, kadınların sadece çalışan olarak ekonomik hayata katılımlarını değil, aynı zamanda sahip oldukları bilgi ve deneyimi iş hayatına girişimci olarak aktarabilmelerini de hedefliyor.

Bu hedef doğrultusunda kurulan GİKAMER ile özellikle teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimcilik desteklenecek. 100 kadın girişimci, 5 dönem 200 saat eğitim ve mentorluk hizmetiyle, iş planlama, geliştirme ve birebir danışmanlık hizmetine erişim imkanı bulacak.

İş fikrine sahip, start-up düzeyinde işletmesi olan ve bu işletmeyi geliştirmek isteyen veya girişimcilik eğitimi almak isteyen tüm geleceğin başarılı iş kadınlarına açık olan Kadın Girişimcilik Eğitimleri, TİKAD Mentorluk Eğitimi, Başarı Akademileri ve Silikon Vadisi ziyareti ile GİKAMER, kadın girişimcilerin iş hayatına daha güçlü başlamasını sağlayacak.

Girişimcilik sürecinde kadınların yaşadıkları spesifik sorunların çözümüne destek olacak ve motivasyonlarını artıracak bir mentorluk programı olan Kadın Girişimcilik Eğitimi program kapsamında, kadın girişimci adayı karşı karşıya kaldıkları sorunları, bu sorunların analizi, psikososyal ve kültürel güçlüklerin aşılması ve motivasyonlarının artırılmasına yönelik koçluk seansları alabilecek.

TİKAD üyesi başarılı iş kadınları ile GİKAMER eğitim katılımcısı kadınların bir araya geleceği ve iş kadınlarının başarı öykülerinin anlatılacağı seminerler düzenlenecek.

​Bu seminerler ile bir yandan tecrübe paylaşımı ortamı yaratılmış olacak ve bir yandan da girişimcilerin Türkiye’nin önde gelen iş kadınları ile fikir alışverişinde bulunabileceği ve kendi iş ağlarını kurabilecekleri bir ortam yaratılacak.

Eğitim ve değerlendirmeler sonucunda belirlenecek 10 başarılı girişim/girişim fikri sahibi, girişimcilik ekosisteminde yer alan başarı örneklerini yerinde görme imkanı bulacak, start-up ve girişimcilik kültürünün dünyadan farklı örneklerini içeren Silikon Vadisi Ziyareti fırsatı yakalayacak.

Proje tamamlandığında, 100 kadın girişimci adayına toplam 540 saat süren girişimcilik, iş geliştirme, ürün geliştirme, ağ kurma gibi başlıklarında eğitim ve mentorluk desteği sağlanmış olacak.

14 Başarı Akademisi toplantısı ile kadın girişimci adaylarının TİKAD üyesi başarılı iş kadınları ile bir araya gelmesi sağlanacak. Proje sonunda gerçekleştirilecek faaliyetler ile eğitime katılan kadınların en az 25'inin iş fikrinin iş planına dönüştürülmesi sağlanacak, bunlardan 10 tanesinin de şirketleşme süreci desteklenecek.

PARTNERGören Bodrum sanıyor ama bakın burası neresi!Gören Bodrum sanıyor ama bakın burası neresi!
"Avrupa'da tersanecilik hizmetinde birinciyiz""Avrupa'da tersanecilik hizmetinde birinciyiz"
Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılarKilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
GİKAMER Girişimci Kadın Merkezi İstanbul Kalkınma Ajansı Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilü

En Çok Okunan Haberler

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

105 milyon liraya satılık ada

105 milyon liraya satılık ada

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

Vatandaş habersiz! Artık ücret alınmıyor

Bakan açıkladı: 2 milyar TL destek verilecek

Bakan açıkladı: 2 milyar TL destek verilecek

Piyasaların gözü bu akşamda

Piyasaların gözü bu akşamda

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya’da dolu, çileği vurdu

Kütahya’da dolu, çileği vurdu

"Avrupa'da tersanecilik hizmetinde birinciyiz"

"Avrupa'da tersanecilik hizmetinde birinciyiz"

Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar

Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar

Antalya projesine 23 ülkeden ilgi

Antalya projesine 23 ülkeden ilgi

15 kişiyle başladığı işte siparişlere yetişemiyor

15 kişiyle başladığı işte siparişlere yetişemiyor

Bursaray’da yolcu rekoru kırıldı

Bursaray’da yolcu rekoru kırıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.