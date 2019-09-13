Girişimci kadınlara 875 milyon lira mikrokredi

"Kadınlar hayatta karşılaştıkları olumsuzlukları bertaraf etme mekanizmalarına sahip. Bir kadın isterse her şeyi yapar. Yeter ki isteyin, azimli olun. 'Ben bunu başarabilirim' demeniz çok önemli. Erkekler hayatın her noktasında kendisini idame edebilir ancak kadınlar naif yapıları gereği desteklenmeli. Kadınların ekonomideki yerlerini almaları ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri gerekiyor. Mikrokredi, 2003 yılında bu ihtiyaçtan doğan bir proje. Kurucumuz, 22. dönem AK Parti Milletvekili Aziz Akgül kadınlarımızla buluştu. Şu anda Türkiye'de 65 bin mikrogirişimci kadınımız fiili olarak kredi kullanmakta."

Kadın girişimci Berna Akıncı ise bin liradan daha az tutarda mikrokredi kullanarak atıldığı iş hayatında bugün birçok kadına istihdam sağladığını aktardı.

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı Çorum Temsilcisi Dilek Görkem de kadınlara programa katılım şartları ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve kadın girişimciler katıldı.

