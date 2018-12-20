FİNANS

Girişimciler deneyimlerini ScaleUp Programı'nda paylaşacak

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 17:24 | Son Güncelleme

Girişimciler, uluslararası arenada yaşadıkları deneyimleri, ScaleUp Hızlandırma Programı'nın lansmanında paylaşacaklar.

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Girişimciler, uluslararası arenada yaşadıkları deneyimleri, ScaleUp Hızlandırma Programı'nın lansmanında paylaşacaklar.
Endeavor Türkiye’nin İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) destekli, İstanbul Valiliği ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığında, P&G Türkiye iş birliği ile Türkiye'de bir ilki hayata geçirdiği ScaleUp Hızlandırma Programı'nın lansmanı, proje ortakları, destekçileri ve girişim ekosistemi paydaşlarının katılımı ile 21 Aralık Cuma günü Kolektif House'da gerçekleştirilecek.
Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Valiliği, İstanbul Kalkınma Ajansı üst düzey yöneticileri ev sahipliğinde gerçekleşecek olan etkinlik sabah 09:30’da başlayacak.
İnternet Ekipleri Amiri Serdar Kuzuloğlu'nun konuşma yapacağı etkinliğe katılacak olan Armut Kurucu ve CEO’su Başak Taşpınar Değim, Insider Kurucu Ortağı ve CEO’su Hande Çilingir ve Binnaz & Faladdin Kurucu Ortağı & CEO’su Sertaç Taşdelen de ScaleUp Girişimci Paneli’nde girişimcilik dünyasının merak edilenleri ve uluslararası arenada yaşadıkları deneyimleri paylaşacaklar.

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