FİNANS

Girişimciler "Ment.Base Girişim Çemberi"nde buluşuyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 17:05 | Son Güncelleme

Lüleburgaz Belediyesi, Startup Trakya ile ortaklaşa düzenlediği Ment.Base Girişim Çemberi kapsamında sektörün önde gelen isimlerini girişimci adaylarıyla buluşturuyor.

Elif Varan / İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Lüleburgaz Belediyesi, Startup Trakya ile ortaklaşa düzenlediği Ment.Base Girişim Çemberi kapsamında sektörün önde gelen isimlerini girişimci adaylarıyla buluşturuyor.
Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi’nde (LYKA) gerçekleştirilen Girişim Çemberi etkinliğinde girişimcileri yakından ilgilendiren üretim, satış, pazarlama ve takımlaşma gibi konular üzerine konuşuldu.
Girişimci ve girişimci adaylarının girişimcilik dünyası üzerine sorgulamalar yapmasını esas alan Ment.Base Girişim Çemberi etkinlikleri kapsamında önemli bilgi paylaşımlarında bulunuldu.
Sektörün tecrübeleri isimlerinden Startup Market Kurucu Ortağı ve CEO’su Serkan Bağçe ile iş ve ürün geliştirme ajansı İnovanka Kurucu Ortağı Gökhan Geyik, kariyerleri boyunca edindikleri tecrübeleri katılımcılara aktardı.
Satış ve pazarlama süreçleri odağında stratejik plan ve organizasyonel gelişim alanlarında iş geliştirme uzmanlığına sahip Serkan Bağçe, son yıllarda startup’lara sunduğu mentorluk ve yatırım desteğiyle öne çıkıyor.
Pazarlamayı kültür ve inovasyonla harmanlayan Gökhan Geyik ise orta ve büyük ölçekli şirketleri büyütmeye odaklı danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra Trakya Bölgesi’nde girişimcilik ekosisteminin oluşmasına da katkıda bulunuyor.
Girişimcilik ekosisteminde büyük bir rol oynayan üretim, satış ve pazarlama noktalarının ele alındığı Ment.Base Girişim Çemberi etkinliği, genç girişimci ve girişimci adaylarına ilham kaynağı oldu.

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