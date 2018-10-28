Girişimcilere en fazla kaynağın dağıtıldığı Big Bang 29 Kasım'da

İSTANBUL (AA) - Avrupa’nın en iyi ikinci, dünyanın ise üçüncü kuluçka merkezi olan İTÜ Çekirdek'in her yıl yeni girişimlerin en iyilerini belirlediği "Big Bang Start-up Challenge" 29 Kasım'da düzenlenecek.

İTÜ'nün açıklamasına göre, İTÜ Arı Teknokent bünyesinde kurulan İTÜ Çekirdek tarafından hayata geçirilen etkinlik Uniq İstanbul'da düzenlenecek ve bu yılki teması "odak" olacak. Etkinlikte, bu yıl yedinci kez birbirinden iddialı girişimciler yatırımcı ve kurumsal şirketlerin karşısına çıkacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İTÜ Arı Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp, her yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye'nin en iyi girişimci adaylarının Big Bang sahnesindeki yerlerini alacağını bildirdi.

Tunçalp, "Geçen yıl Big Bang'de girişimcilere, 17 milyon lirayı aşan bir kaynak ulaştırmıştık. Yeni paydaşlarımız ve büyüyen girişimcilik ekosistemi ile yine büyük bir kaynağı girişimcilerle buluşturmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar ülke genelinde bin 797 girişime ve 4 bin 233 girişimciye destek verdiklerinin altını çizen Tunçalp, şu ifadeleri kullandı: