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Girişimcilere göre en başarılılar Elon Musk ve Nevzat Aydın

FİNANS HABERLERİ  | 18.12.2018 12:24 | Son Güncelleme

  - Yıldız Teknopark’ın, bünyesinde faaliyet gösteren firmalar arasında gerçekleştirdiği araştırmaya göre, girişimcilerin en başarılı bulduğu girişimciler, yurtdışında Elon Musk ve yurtiçinde ise Nevzat Aydın.

Girişimcilere göre en başarılılar Elon Musk ve Nevzat Aydın

İstanbul, 18 Aralık (DHA) - Yıldız Teknopark’ın, bünyesinde faaliyet gösteren firmalar arasında gerçekleştirdiği araştırmaya göre, girişimcilerin en başarılı bulduğu girişimciler, yurtdışında Elon Musk ve yurtiçinde ise Nevzat Aydın.
Ankete katılan girişimciler, Türkiye’de girişimcilerin yaşadığı en temel sorunu, "maddi kaynak bulamamak" olarak gösteriyor.
Network konusunda yetersiz kalmak, devlet teşvikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak, gerekli pazar araştırmasını yapmamak, ihtiyaç duyulan mentorlük desteğini alamamak ve ödeme sistemlerinin yetersizliği de diğer temel sorunlar arasında gösteriliyor.
Araştırmaya katılanlar, Steve Jobs, Hamdi Ulukaya, Mark Zuckerberg ve Hüsnü Özyeğin'i de başarılı girişimciler arasında saydı.
Girişimcilerin yüzde 85’i, "Girişiminizi hayata geçirirken maddi kaynaklara nasıl ulaştınız?" sorusuna "bireysel sermaye" yanıtını verirken, yüzde 50’lik bir kesim, hem devlet teşviklerinden hem de bireysel sermayelerinden yararlandıklarını belirtti.
Yatırımcı desteği aldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 18’de kaldı.
Girişimlerin destek görmesi gereken aşamayı, "Girişim fikri oluşup proje sunumu yapıldıktan sonra" olarak ifade eden girişimcilerin oranı yüzde 72’nin üstüne çıkarken, yüzde 24’lük bir kesim ilk anlaşma yapıldıktan ya da ilk ürün satıldıktan sonra destek almanın daha doğru olduğu düşüncesinde birleşti.
Önümüzdeki üç yıl içinde yeni bir Ar-Ge projesi planladığını belirtenlerin oranı yüzde 92’ye yaklaşırken, aynı süreçte yeni yatırım yapacağını belirtenlerin oranı yüzde 70’i buldu. Girişimcilerin yüzde 89’u gelecek 3 yıllık periyotta ihracat planladıklarını ifade etti.
Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, yatırımcı ilişkileri ve insan kaynağı yönetimi seçeneklerinin de öne çıktığını belirtti ve şöyle devam etti:
"Teknoparklar, girişimlerin kritik hatalar yapmalarını engelleme noktasında çok önemli bir misyona sahipler.
"Biz de Yıldız Teknopark olarak, girişimlerin kuruluş aşamasından itibaren karşılaşabilecekleri tüm sorunlar için kapsamlı çözümler ve destekler sunarak, girişimcilerimizin her zaman yanında oluyoruz.
"Ülkemiz girişimcilik ekosisteminin gelişiminde rol oynamaktan mutluluk duyuyoruz." (Fotoğraflı)

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