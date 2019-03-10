FİNANS

Girişimcilere örnek olmak için "solucan gübresi" tesisi kurdu

FİNANS HABERLERİ  | 10.03.2019 11:16 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da 11 yıl KOSGEB'in proje desteklerinden yararlanacaklara danışmanlık yapan Resul Sündük, girişimcilere örnek olmak için kurduğu tesiste 70 milyon solucanla sera ve meyve üreticilerine organik gübre üretiyor - Girişimci Sündük: - "Kendi üretimimize çok rahatlıkla pazar bulabiliyoruz. Üretimimiz Afyonkarahisar'a bile yetmiyor. Yurt dışından Mısır, Almanya, Libya, Kuveyt ve bazı Asya ülkelerinden çok fazla talep geliyor ancak yurt dışına ihraç edecek kadar üretimimiz henüz yok"

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'da 11 yıl Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) proje desteklerinden yararlanacaklara danışmanlık yapan Resul Sündük, girişimcilere örnek olmak için kurduğu tesiste 70 milyon solucanla sera ve meyve üreticilerine organik gübre üretiyor.

Sündük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yapı Öğretmenliğini Bölümünden mezun olduktan sonra kurduğu firmasıyla 11 yıl KOSGEB desteklerine ilişkin birçok girişimciye proje danışmanlığını yaptığını söyledi.

Danışmanlık hizmeti verdiği girişimciler adına solucan gübresi üretim tesisi üzerine araştırma yaparken, bu alanda yatırım yaparak örnek olmaya karar verdiğini anlatan Sündük, şöyle konuştu:

"Girişimciler bize gelip 'solucan gübresi nasıl yapılır, nasıl satılır, içerisinde ne olmalıdır, izinler nasıl olmalı, bu işin teşviki ve desteği var mı' gibi çeşitli sorular soruyorlardı. İlk sorular geldiğinde 'solucan küçücük, bunun gübresi ne olur' diye bakıyordum ancak araştırmalarım neticesinde önemli bir yatırım alanı olduğunu hatta bu konuda devlet desteğinin bulunduğunu öğrenince fikrim değişti. Yaklaşık 3 yıl önce araştırmaya başladığımız bu sektörün 8 aydır içerisindeyiz."

- "Bütün girişimcilere tavsiye ediyoruz"

Sündük, sektörün Türkiye'de 11-12 yıllık bir geçmişinin olduğunu belirterek, küçük bir bütçeyle kendi imkanlarıyla kurdukları tesiste yaklaşık 70 milyon solucanla gübre üretimi yaptıklarını aktardı.

Türkiye'de organik gübre üretiminde en çok Kırmızı Kaliforniya solucanının kullanıldığına işaret eden Sündük, "Bu hayvanlar çok çalışkan. Gece gündüz çalışarak hem gübre hem de yavru üreten çok güzel varlıklar. Biz, birçok girişimciye hizmet verirken bu sektörle çok geç tanıştık. Bu işi yapmaktan çok mutluyuz. Bütün girişimcilere tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

- "Kimyasal gübreye göre çok ucuz"

Solucanların doğada toprağı düzenleyici bir özelliğe sahip olduğuna dikkati çeken Sündük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Besin olarak hayvansal atıkları kullanıyorlar. Ortaya çok kaliteli, potasyum, kalsiyum ve humus değeri yüksek organik gübre çıkıyor. Bu gübreyi daha çok seracılar ve meyve üreticileri kullanıyor. Kullanılan arazilerde verim artışının yanı sıra erken yetiştirme ve toprağın su tutma süresini uzatıyor. Kimyasal gübreye göre daha ucuz hem de yetiştirilen ürünler organik olduğu için fiyatı biraz daha farklı."

Sündük, bilgi ve tecrübelerini diğer girişimcilerle paylaştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar'da 500 sebze ve meyve üreticisine eğitimler verdik. Girişimci adayları kendi işlerini kurarken solucanı tanımış oldu. Çiftçilerimiz solucan gübresini tarlada nasıl kullanacaklarını öğrendi ve arazilerinde kullanmaya başladı. Çok zahmet isteyen bir iş değil hatta bazı girişimciler bunu ek iş olarak yapabilir."

- "Yıllık üretimimiz 300 ton civarında"

Tesisin il genelinde bu alandaki en büyük işletme olduğunu dile getiren Sündük, şunları kaydetti:

"Sektör, Türkiye'de ihtiyacın ancak yüzde 5'ini karşılayabiliyor. Kendi üretimimize çok rahatlıkla pazar bulabiliyoruz. Üretimimiz Afyonkarahisar'a bile yetmiyor. Yurt dışından Mısır, Almanya, Libya, Kuveyt ve bazı Asya ülkelerinden çok fazla talep geliyor ancak yurt dışına ihraç edecek kadar üretimimiz henüz yok. Yıllık üretimimiz 300 ton civarında. Çok sayıda girişimci bu sektöre girerse bu talebe cevap verilebilir."

PARTNERHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuşHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuş
Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak (2)Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak (2)
Bakan Kurum: Sosyal konutlar için 3 günde 25 bin kişi başvurduBakan Kurum: Sosyal konutlar için 3 günde 25 bin kişi başvurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KOSGEB proje Resul Sündük solucan gübresi tesis

En Çok Okunan Haberler

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Bakan duyurdu! 2 gün sonra açılıyor

Tatil yapmak isteyenler dikkat! Son iki ay

Tatil yapmak isteyenler dikkat! Son iki ay

Evinde başlamıştı! Yılda 15 milyon dolar kazanıyor

Evinde başlamıştı! Yılda 15 milyon dolar kazanıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak (2)

Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak (2)

Bakan Kurum: Sosyal konutlar için 3 günde 25 bin kişi başvurdu

Bakan Kurum: Sosyal konutlar için 3 günde 25 bin kişi başvurdu

Antalya'da turizmde en iyi ocak-şubat

Antalya'da turizmde en iyi ocak-şubat

Bakan Pakdemirli: Bu seçimlerde oyumuzu artırmamız gerekiyor

Bakan Pakdemirli: Bu seçimlerde oyumuzu artırmamız gerekiyor

Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak

Zeybekci: Mobilyacılık geleceğin sektörü olacak

BM 8 Mart Kadınlar Günü filmi ile "eşitlik" mesajı veriyor

BM 8 Mart Kadınlar Günü filmi ile "eşitlik" mesajı veriyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.