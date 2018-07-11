FİNANS

Girişimcilere T-BİGG desteği

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2018 11:40 | Son Güncelleme

ODTÜ Teknokent'in uygulayıcı kuruluş olduğu T-BİGG programına başvurular başladı - Programda başarılı bulunan girişimciler, TÜBİTAK'ın sağladığı 150 bin liralık sermayeye geri ödemesiz sahip olabilecek

ODTÜ Teknokent'in uygulayıcı kuruluş olduğu "Bireysel Genç Girişimcileri Destekleme Programı"na (T-BİGG) başvurular başladı. Programda başarılı bulunan girişimciler, TÜBİTAK'ın sağladığı 150 bin liralık sermayeye geri ödemesiz sahip olabilecek.

ODTÜ Teknokent'ten yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 1601 "Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı" kapsamında T-BİGG programına başvurular başladı.

TÜBİTAK tarafından önceliklendirilen, ileri imalat, sanayi 4.0, akıllı ulaşım, temiz verimli enerji, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme alanları baz alınarak oluşturulan T-BİGG programıyla, girişimcilerin sermaye desteğine erişimi için imkan sağlanmaya devam edilecek. Başarılı girişimciler TÜBİTAK'ın sağladığı 150 bin liralık sermayeye geri ödemesiz sahip olabilecek.

Girişimci adaylarının iş fikirlerinin doğrulanması amacıyla eğitim kampı düzenlenirken, değerlendirmede başarılı bulunan ve ikinci aşamaya uygun görülen girişimci adayları ve iş fikirleri belirlenerek TÜBİTAK’a bildirilecek.

TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek destek alan girişimciler, ODTÜ Teknokent Kuluçka Merkezi’nde şirketleşme hakkı elde edecek. Ayrıca başvuru koşullarını sağlayan girişimcilere, global anlamda en etkili hızlandırma programlarına başvuru desteği de sağlanacak.

Başvurular tbigg.com üzerinden kabul edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
ODTÜ Teknokent T-BİGG TÜBİTAK

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