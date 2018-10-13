FİNANS

Girişimcilerin rol modeli Nevzat Aydın'dan "yeni proje" müjdesi

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2018 11:09 | Son Güncelleme

Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmalarla yapılan araştırmada, en başarılı girişimci olarak Tesla'nın kurucusu Elon Musk ile Yemeksepeti Üst Yöneticisi Nevzat Aydın öne çıkarken, katılımcıların yüzde 92'si gelecek 3 yıl içinde yeni bir Ar-Ge projesi planladığını bildirdi - Yemeksepeti Üst Yöneticisi Nevzat Aydın: - "Yeni nesil girişimcilerle sürekli temas halindeyim. Bu doğrultuda gelecek 10 yılda girişimcilik alanında çok daha heyecan verici işlere tanık olacağız" - "Gelecek dönemde nesnelerin interneti ve giyilebilir teknolojiler gündemde olacak. Tüm pazarlama iletişiminin entegre olarak tek bir yerden yapılacağı iletişimler ön plana çıkacak. Ayrıca, kaliteli içeriğin her zaman çok önemli olacağını düşünüyorum"

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmalarla yapılan araştırma kapsamında en başarılı girişimci olarak öne çıkan Yemeksepeti Üst Yöneticisi (CEO) Nevzat Aydın, yeni nesil girişimcilerle sürekli temas halinde olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda gelecek 10 yılda girişimcilik alanında çok daha heyecan verici işlere tanık olacağız." dedi.

Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyette bulunan firmalarla yapılan araştırma, en başarılı bulunan girişimcilerin Nevzat Aydın ile ABD'li elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın kurucusu Elon Musk olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, yaşadıkları en temel sorunun maddi kaynak bulma noktasında olduğunu belirten girişimcilerin yüzde 85'i, fikirlerini hayata geçirirken bireysel sermayelerinden yararlanıyor.

Girişimciler, yaşadığı diğer sorunları ise network konusunda yetersiz kalmak, devlet teşvikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmamak, gerekli pazar araştırmasını yapmamak, ihtiyaç duyulan mentorlük desteğini alamamak ve ödeme sistemlerinin yetersizliği şeklinde sıralıyor.

Türkiye'deki girişimlerin nerede hata yaptığına ilişkin soruya katılımcıların yüzde 59'u "İş geliştirme süreci" yanıtını verirken, gelecek 3 yıl içinde yeni bir Ar-Ge projesi planladığını belirtenlerin oranı yüzde 92'ye yaklaştı.

Anket, girişimcilerin ihracata yönelik vizyonlarını da ortaya koydu. Bu kapsamda girişimcilerin yüzde 89'u gelecek 3 yıllık periyotta ihracat planladıklarını bildirdi.

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- "Start-up konusunda dünyanın hızına yetişemedik"

AA muhabirine yapılan araştırma sonuçları ile girişimcilik ekosistemine ve karşılaşılan sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulunan Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, Türkiye'de, geçen yıllara göre start-up'ların gelişmesi yönünde büyük yol kat edilmesine karşın halen dünyanın hızına yetişilemediğini söyledi.

Gelecek dönemde nesnelerin interneti ve giyilebilir teknolojilerin gündemde olacağını vurgulayan Aydın, "Platformlararası etkileşimler ile işletim sistemlerinin arasındaki sınırlar giderek bulanıklaştıkça, buna uygun gerekli uygulamaları geliştirmek için adımlar da hızlanacak. Türkiye'de halen bu konuda yapılan ciddi çalışmalar görmüyoruz." dedi.

Aydın, tüm pazarlama iletişiminin entegre olarak tek bir yerden yapılacağı iletişimlerin ön plana çıkacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Kaliteli içeriğin her zaman çok önemli olacağını düşünüyorum. Kaliteli içerik ve müşteri sadakati her zaman önemli olmaya devam edeceği için bu alanlarda çok daha fazla çalışmalar yapmamız ve kendimizi geliştirmemiz gerekecek. Ekosistemin gelişmesinde kamu politikalarının, yatırımcı ağlarının ve teknolojik imkanlardaki artışın rolü büyük bir önem taşıyor. Üniversitelerin yürüttüğü faaliyetlerin, melek yatırımcıların, risk sermayesi fonlarının, kuluçka merkezleri ve teknoparkların çoğalması, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve benzeri kurumlarca verilen Ar-Ge desteklerinin artması olumlu gelişmeler olarak öne çıkıyor ve gittikçe daha da artıyor. Geçtiğimiz yıllarda 29 yaş altında iş kuran girişimciler için sağlanan vergi muafiyeti kanunu, finansal kaynaklara erişimin zor olduğu ekosistemimiz için önemli bir itici güç oluşturacak."

Aydı, yeni nesil girişimcilerle sürekli temas halinde olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda gelecek 10 yılda girişimcilik alanında çok daha heyecan verici işlere tanık olacağız." diye konuştu.

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- "Sizden daha donanımlı kişileri yanınıza alın"

Nevzat Aydın, her zaman tutkuyla bağlandığı bir fikri, insanların hayatını ve yaşayış şekillerini değiştirecek bir iş modeline dönüştürebilme hedefiyle çalıştığını, yatırım yaptığım kişilerde de bu potansiyeli aradığını söyledi.

İş fikrinden öte ilk olarak girişimcinin kendisini değerlendirdiğini anlatan Aydın, "Bir girişimci eğer tutkuyla hareket edebiliyor, insanların hayatına değer katmayı hedefliyor ve önüne çıkacak engelleri aşabilmeye yönelik planlar yapıyorsa herhangi bir fikri başarıya taşıyabilir diye düşünüyorum." dedi.

Aydın, girişimcilerin ölçeklenebilir bir iş modeli geliştirmesinin, kendisi için ikinci önemli nokta olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

" 'Kişi, ne kadar sürede hangi ölçekte büyüyecek? İş büyüdükçe ne kadar yatırım gerekecek?' gibi parametreleri öngörebilmeli. Üçüncü olarak da rekabetin ne zaman ve hangi oranda gelebileceğinin kestirilebilmesi gerekiyor. Bunların yanı sıra bir şirket kurarken doğru ekibi bir araya getirmek de en kritik konulardan biri.

Bir kişiyi sadece arkadaşınız veya akrabanız diye ortak yapmak sonradan ciddi sorunlara yol açabilir. Bir girişimi tek başınıza başlatsanız bile girişimcilik tek kadrolu bir iş değil. İhtiyaçlarınız doğrultusunda hem yolun başında hem de her büyüme aşamasında doğru insan kaynağını ekibinize dahil edin. Şöyle bir söz vardır, 'Eğer bir odadaki en zeki kişi sensen, yanlış odadasın demektir'. İşin her noktasını en iyi siz bilemezsiniz. Gerekli yerlerde sizden daha donanımlı kişileri de yanınıza alın."

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Anahtar Kelimeler:
Nevzat Aydın yemeksepeti Yıldız Teknopark

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