Girişimcilerin yüzde 80'i 'fast food'u tercih ediyor

İSTANBUL, (DHA) - GENÇ Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği tarafından Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Enine Boyuna Franchising' panelinde pastacılık ve pastane sektörünün geldiği nokta tartışıldı. Panelin Proje Direktörü Zuhal Ürgün, "Girişimciler genelde gıdaya yatırım yapıyor. Yüzde 80'i fast food'u tercih ediyor" dedi. ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya olmak üzere binlerce marka franchise veriyor. Franchise sistemi kullanan markalar kısa sürede rakiplerinin önüne geçiyor. JCI İstanbul Şubesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Franchising paneli sektörün önde gelen kurumlarını, Franchising’e ilgi duyan girişimcilerle buluşturuyor. Türkiye’de Franchising iş modelinin doğru şekilde anlatılması ve girişimcilerin aklındaki sorulara tam anlamıyla yanıt bulunması amacıyla "Enine Boyuna Franchising" başlığında paneller düzenleyen JCI İstanbul'un bu yılki üçüncü teması ise Pastry Franchising oldu.Yükselen trend ile birlikte köklü bir geçmişi olan pastacılık ve pastane sektörünün nasıl karlı bir yatırım alanı olduğu sektörün temsilcileri tarafından anlatıldı. Mesut Süren moderatörlüğündeki panele, MADO Genel Koordinatörü Mehmet Yılmazoğlu ve Değirmen Pastaneleri İşletme Sahibi Mehmet Taşyumruk katıldı. "GİRİŞİMCİLER GIDAYA YÖNELİYOR" Enine Boyuna Franchising Proje Direktörü Zuhal Ürgün, "Pastry Franchising yükselen trende sahip. Köklü bir geçmişi var. Pastacılık ve pastane sektörünün günümüzde kafe ve restoranlara dönüşümün hikayesini sektörde fark yaratmış isimlerden dinleyeceğiz. Girişimciler gıdaya yöneliyor, gıdaya yönelenlerin yüzde 80'i fast food'u tercih ediyor. Türkiye'de sektörün daha fazla gelişmesi gerekiyor, boşluklar var. Amerika veAvrupa'ya baktığımız zaman Türkiye'de Franchising sektörü henüz gelişmekte" diye konuştu. "TÜRKİYE'DE ŞU ANDA 310 FRANCHİSİNG ŞUBEMİZ VAR" MADO Genel Koordinatörü Mehmet Yılmazoğlu ise, "Franchising sektöründe kafe olarak öncüyüz. 30 yılı aşkındır Franchising ile büyüyoruz. Türkiye'de şu anda 310 Franchising ve 10 şubede bizim 320 şubemiz var. Franchising verirken yatırımcının pozisyonuna dikkat ediyoruz. Her ne yaparsanız yapın bizim sektörde öncelikle işle ilgilenmek gerekiyor. Çok dinamik, sabah erken saatte başlayıp, gece geç saatlere kadar ürün satabilirsiniz. Şubeye ve bölgeye gösterilen ilgi sizin o bölgede yapacağınız yatırımın geriye dönüş sürecini hızlandıracaktır. Yatırımcı bizim için önemli. İşiyle ilgilenmesi ve emek harcaması önemli" ifadelerini kullandı. "36 AYDA 48 ŞUBE AÇMAYI HEDEFLİYORUZ" Değirmen Pastaneleri İşletme Sahibi Mehmet Taşyumruk da, "Sektörümüz her şeye rağmen Türkiye'de dinamikliğini koruyor. Çünkü ihtiyaç ürünleri satıyoruz. İnsanların vazgeçemediği ürün kalemleriyle ilerliyoruz. Şu anda bu alandan daha rahat ve kıymetli yatırım yapılacak sektör yok. 36 ayda 48 şube açmayı hedefliyoruz. Her ay bir şube açarak devam edeceğiz. Franchising kıymetli, bilinen veya icat edilen şeylerin, bilinmeyenlerle paylaşılmasıyla ortaya çıkan sinerji biçimi" dedi.