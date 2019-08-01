FİNANS

Girişimcilik eğitimlerinde sanal akademi dönemi

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2019 12:57 | Son Güncelleme

KOSGEB tarafından oluşturulan e-Akademi sistemiyle uzaktan girişimcilik eğitimi alınabilecek - Girişimci adayları, sistem sayesinde, tanımlanmış bir zaman dilimi ve mekan ihtiyacı olmaksızın eğitim alabilecek - Geleneksel girişimci ve ileri girişimci eğitimleri olmak üzere 2 ayrı aşamada toplam 16 ders verilecek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) oluşturulan e-Akademi sistemi sayesinde sanal ortamda da girişimcilik dersleri alınabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl itibarıyla girişimcilik desteğinde köklü değişiklik yapan KOSGEB, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'nı hayata geçirerek, imalatçı ve teknoloji tabanlı girişimcilere 370 bin liraya, kendi işinin patronu olmak isteyen geleneksel girişimcilere de 60 bin liraya kadar destek vermeye başladı.

Yeni programın yürürlüğe girmesiyle destek almak için zorunlu olan girişimcilik eğitimlerinde de değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, girişimciliğe ilişkin temel kavramlar hakkında bilgi vermek ve girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla sınıf ortamında verilen uygulamalı eğitimler internet ortamına taşındı.

Söz konusu uygulama dahilinde girişimci adayları, e-Devlet üzerinden giriş yaparak e-Akademi sistemine erişebilecek. Adaylar, sistem sayesinde, tanımlanmış bir zaman dilimi ve mekan ihtiyacı olmaksızın eğitim alabilecek.

Konu anlatım videoları her zaman erişime açık olacak. Herkese standart olarak verilecek eğitimler aracılığıyla örgün eğitime göre daha nesnel değerlendirmeler yapılacak.

Eğitimin iptali ve ertelenmesi gibi durumları ortadan kaldıracak olan e-Akademi, eğitmenlerin eğitimi, akreditasyon ve eğitim materyali hazırlama gibi maliyetleri de sıfıra indirecek.

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'na uygun olarak geleneksel girişimci ve ileri girişimci eğitimleri olmak üzere 2 ayrı aşamada toplam 16 ders verilecek.

Derslerin bölümler halinde anlatıldığı KOSGEB Girişimcilik El Kitabı'na da e-Akademi üzerinden ulaşılabilecek.

Dersleri tamamlayanlar için elektronik ortamda bir sertifika oluşturulacak. Kişiye özel ve doğrulanması mümkün olan sertifika, girişimci adaylarınca bastırılıp kullanılabilecek. Böylece eğitimler veya sertifika için girişimci adaylarından para talep edilmesi durumu ortadan kalkacak.

E-Akademi, KOSGEB'in kurumsal eğitimleri için de kullanılabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
e-Akademi girişimcilik dersleri KOSGEB

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