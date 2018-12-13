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“Girişimcilikte yeni bir çıkış yapmamız lazım”

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 17:27 | Son Güncelleme

Melek Yatırımcı Mehmet Buldurgan: - “Girişimcilik ekosistemini dünya çok iyi yakaladı. Biz Türkiye olarak geç de olsa ucundan tuttuk ama yeni bir çıkış yapmamız lazım” - "Start up diyoruz. Start oluyor da up pek olmuyor. Up işi maalesef çok büyümüyor. Yatırımcıdan parayı alıp da villaya taşınan girişim gördüm" - “Girişimlerin başarıya ulaşması için çok iyi ekip, gözü parlayan girişimci ve çok çalışmak lazım. Başarının yüzde 99’u ter, yüzde 1’i ilham”

İSTANBUL (AA) – Melek Yatırımcı Mehmet Buldurgan, Türk girişimcilik ekosisteminin yeni bir hikayeye ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, “Girişimcilik ekosistemini dünya çok iyi yakaladı. Biz Türkiye olarak geç de olsa ucundan tuttuk ama yeni bir çıkış yapmamız lazım.” dedi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Anadolu Üniversitesi ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) iş birliği ile yürütülen Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Program’ın TechUP 2018 Demo Day etkinliği, Workinton Levent’te yapıldı.

Burada düzenlenen Jüri Üyeleri ile Yatırımcı Paneli’nde konuşan Buldurgan, kendisinin Şirket Ortağım Melek Yatırım Ağı Başkanı olduğunu ifade ederek, Türkiye’de start up ekosisteminin ve buna bağlı olarak melek yatırımcılığın gelişmeye devam ettiğini söyledi. Türkiye’de girişimcilerin başarı potansiyeli yüksek projeleri bulunduğunu anlatan Buldurgan, buna karşın fikir sahiplerinin zaman zaman yeterince çalışmamaları nedeniyle projelerini sürüncemede bırakabildiğini söyledi.

Buldurgan şunları kaydetti:

“Tamam girişimcilik ekosistemimiz gelişiyor, melek yatırımcılık da öyle ama biraz da ekosistemde bardağın boş tarafına bakalım. Start up diyoruz. Start oluyor da up pek olmuyor. Up işi maalesef çok büyümüyor. Yatırımcıdan parayı alıp da villaya taşınan girişim gördüm. Benim de orada şahsi hissem vardı. Sonra parasız kaldılar oradan çıktılar, tekrar bir kuluçka merkezine gidip yeniden hayata başladılar. Parayı alıp az çalışan gördüm ben. Lider yatırımcıydım. 9’da toplantı var, gidiyorum… Bir tek ben varım. Bir tane köpekleri var bir de yardımcı kadınımız var… Oturup gençleri bekliyordum.

Çok çalışmak lazım. Geçen yıl Portekiz hükümeti beni davet etti. Dört şehirde 5 kuluçka merkezi gezdim. Onlarca girişim dinledim, benden bir rapor istediler. Mesela Braga’da belediyenin açtığı kuluçka merkezinin bir salonu yatakhaneydi, ranzalı… Çocuklar kucaklarında laptoplarıyla sabaha kadar çalışıyorlardı. Gördüm yani… Üniversitelerin açtığı kuluçka merkezleri var, şirketlerin açtığı merkezler var. Bu girişimcilik ekosistemini dünya çok iyi yakaladı. Biz Türkiye olarak geç de olsa ucundan tuttuk ama yeni bir çıkış yapmamız lazım.”

Start up’ların genelde “para bitmesi, “Müşteri bulunamaması”, “Yazılımcı bulunamaması” veya “ölçek büyütememe” sorunları yaşadığını hatırlatan Buldurgan, “Girişimlerin başarıya ulaşması için çok iyi ekip, gözü parlayan girişimci ve çok çalışmak lazım. Başarının yüzde 99’u ter, yüzde 1’i ilham…” ifadelerini kullandı. Girişimcilik ekosistemini 4 motorlu bir uçağa benzeten Buldurgan, bunların grişimciler, kuluçka merkezi, mentörler ve tohum ya da melek yatırımcılar olduğunu söyledi.

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- “Gri saçlı abiler ve ablalar ağıyız”

Buldurgan, “Bizim yapı biraz farklı. Biz böyle gri saçlı abiler ve ablalar ağıyız. Altı ortaklı bir anonim şirketiz. Çok tecrübeli bir anonim şirket oluşturduk. Çünkü bu 6 ortağın iş yılı tecrübesi 200 yıldan fazla.” bilgilerini verdi.

Şirket olarak Şanlıurfa’dan gelen bir fikre sahip çıkarak, akrep zehrinden serum üreten bir yatırımı Eskişehir’de kurduklarını anlatan Buldurgan, yenilikçi ve katma değerli iş fikirlerine yatırım yaptıklarını söyledi. Buldurgan, insanların çalıştığı kurumlardaki iş süreçlerini geliştirecek fikirlerle “iç girişimcilik” yapması gerektiğini dile getirerek, “Çalıştığınız şirketin hissedarı gibi çalışırsanız muhakkak başarılı olursunuz. Ben de uzun yıllar süren kariyer hayatımdan sonra kendi işimi kurdum.” diye konuştu.

Panelde melek yatırımcılar Alper Karagöz, Cem Baytok, Enis Hulli ve Hüseyin karayağız girişimcilerden beklentilerini ve sağladıkları destekleri sıraladı.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim Türkiye’de son yıllarda girişimciliğe sunulan desteklerin arttığını ifade ederek, Teknoloji Odaklı Hızlandırıcı Program ve benzeri etkinliklerin ülke ekonomisine önemli katkılar sunacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Arinkom Girişimcilik Mehmet Buldurgan start-up

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