“Girişimcilikte yeni bir çıkış yapmamız lazım”

Burada düzenlenen Jüri Üyeleri ile Yatırımcı Paneli’nde konuşan Buldurgan, kendisinin Şirket Ortağım Melek Yatırım Ağı Başkanı olduğunu ifade ederek, Türkiye’de start up ekosisteminin ve buna bağlı olarak melek yatırımcılığın gelişmeye devam ettiğini söyledi. Türkiye’de girişimcilerin başarı potansiyeli yüksek projeleri bulunduğunu anlatan Buldurgan, buna karşın fikir sahiplerinin zaman zaman yeterince çalışmamaları nedeniyle projelerini sürüncemede bırakabildiğini söyledi.

Buldurgan şunları kaydetti:

“Tamam girişimcilik ekosistemimiz gelişiyor, melek yatırımcılık da öyle ama biraz da ekosistemde bardağın boş tarafına bakalım. Start up diyoruz. Start oluyor da up pek olmuyor. Up işi maalesef çok büyümüyor. Yatırımcıdan parayı alıp da villaya taşınan girişim gördüm. Benim de orada şahsi hissem vardı. Sonra parasız kaldılar oradan çıktılar, tekrar bir kuluçka merkezine gidip yeniden hayata başladılar. Parayı alıp az çalışan gördüm ben. Lider yatırımcıydım. 9’da toplantı var, gidiyorum… Bir tek ben varım. Bir tane köpekleri var bir de yardımcı kadınımız var… Oturup gençleri bekliyordum.

Çok çalışmak lazım. Geçen yıl Portekiz hükümeti beni davet etti. Dört şehirde 5 kuluçka merkezi gezdim. Onlarca girişim dinledim, benden bir rapor istediler. Mesela Braga’da belediyenin açtığı kuluçka merkezinin bir salonu yatakhaneydi, ranzalı… Çocuklar kucaklarında laptoplarıyla sabaha kadar çalışıyorlardı. Gördüm yani… Üniversitelerin açtığı kuluçka merkezleri var, şirketlerin açtığı merkezler var. Bu girişimcilik ekosistemini dünya çok iyi yakaladı. Biz Türkiye olarak geç de olsa ucundan tuttuk ama yeni bir çıkış yapmamız lazım.”