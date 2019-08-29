GİRSAN'dan yerli tabanca ile silah sanayisine katkı

Fabrikada tabanca ve yivsiz av tüfeği üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Aksu, yurt içi ve yurt dışındaki güvenlik güçlerine ürün tedarik ettiklerini aktardı.

Firmanın Satış Müdürü Mehmet Can Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GİRSAN'ın yerli silah sanayisine kaliteli ve güvenilir ürünlerle 25 yıldır katkı sağladığını söyledi.

Emniyet teşkilatına 35 bin MC 28 modelini, Jandarma teşkilatına ise 2 bin Regard MC modelini tedarik eden firma, geliştirdiği MC 4 yerli piyade tüfeğinin de seri üretimine hazırlanıyor.

- "Yıllık üretim kapasitesi 120 bin tabanca"

Aksu, yıllık 120 bin tabanca üretim kapasiteleri olduğunu ifade ederek, "Ürünlerimizin çoğu yurt dışına gönderiliyor. Yurt içinde de güvelik güçlerimizin ihtiyacına yönelik tedarik yapmaktayız. Bunlardan en önemlisi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 35 bin adet teslim ettiğimiz polimer gövdeli MC 28 tabancamız." dedi.

MC 28 SA'nın, modern bir silahta olması gereken her türlü emniyet sistemlerini içerdiğine dikkati çeken Aksu, şöyle devam etti:

"Gövdesi kompozit bir plastik malzemeden yapılan oldukça hafif, sürekli şekilde üzerinde taşıyacak personel için oldukça kullanışlı bir tabancamız. Bunun haricinde bizim amiral gemimiz olan Regard Compcat modellerinden ve yine diğer polimer gövdeli olan MC 9 modelimizle güvenlik güçlerinin açtığı ihalelere katılmaktayız ve onlara zaman zaman tabanca tedariki sağlamaktayız."

Aksu, güvenlik güçleri için MC 4 yerli piyade tüfeği projesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, bu modelle de fark yaratmak istediklerini aktardı.