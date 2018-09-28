FİNANS

GittiGidiyor e-ihracatta atağa kalktı

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 09:29 | Son Güncelleme

e-ihracat çalışmalarına hız veren GittiGidiyor, Derimod'un ürünlerini eBay üzerinden 192 ülkede 175 milyon aktif alıcıya ulaştıracak - GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı: - "Hedefimiz, 2019 yılının sonuna kadar en az 200 Türk markasının ürünlerinin eBay'de satışa çıkmasını sağlamak"

İSTANBUL (AA) - e-ihracat çalışmalarına hız veren GittiGidiyor, Derimod'un ürünlerini eBay üzerinden 192 ülkede 175 milyon aktif alıcıya ulaştıracak. Platform, 2019 yılında en az 200 Türk markasını e-ihracatla buluşturmayı hedefliyor.

GittiGidiyor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, e-ihracatta atağa kalkan şirket, Türk markaların ürünlerini eBay üzerinden dünyaya açıyor. Bir eBay şirketi olan GittiGidiyor, Türkiye'nin önde gelen markalarından Derimod'un ürünlerinin eBay'de listelenmesini sağlarken, bu atılım sayesinde Türk ürünlerini 192 ülkede 175 milyon aktif alıcıya ulaştıracak.

GittiGidiyor'un öncülüğünde satış sürecinin en hızlı ve kolay şekilde yürümesi için çözüm ortaklarıyla bir ekosistem kurulurken, 2019 yılı itibarıyla eBay üzerinde Türk markalara özel alanlar açılması ve çeşitli kampanyalarla satışların desteklemesi de planlanan projeler arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, Türkiye ekonomisinde son dönemlerde önemli gelişmeler yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

"Kurda yaşanan dalgalanma pek çok sektörü etkiledi. Böylesi bir ortamda markaların dünyaya açılarak işlerini büyütmelerini sağlayacak bu önemli girişimi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin önde gelen markalarından Derimod'un ürünlerinin eBay'de listelenmesini sağladık. Bu önemli adım sayesinde Derimod ürünlerinin ABD, İngiltere ve Almanya dâhil olmak üzere eBay'in faaliyette olduğu 192 ülkeden satın alınması mümkün oldu. Hedefimiz, 2019 yılının sonuna kadar en az 200 Türk markasının ürünlerinin eBay'de satışa çıkmasını sağlamak. Bu şirketler arasında klasik perakendenin büyük oyuncularının yanı sıra ürünlerini e-ihracat aracılığıyla tüm dünyayla buluşturmayı ve böylelikle büyümeyi hedefleyen KOBİ'lerimiz de bulunacak."

Önümüzdeki süreçte ev tekstilinden giyime, lisanslı kulüp ürünlerinden özel tasarımlara kadar her kategorideki Türk ürünlerini eBay üzerinden sınır ötesi alıcılarıyla buluşturacaklarını ve yeni pazarlara açılmalarını sağlayacaklarını aktaran Kantarcı, Türkiye'nin önde gelen spor kulüplerinin lisanslı ürünlerinin e-ihracatla buluşturulması için yoğun bir görüşme trafiği içinde olduklarını bildirdi.

Türk markalarına sundukları pek çok avantaj olduğunu kaydeden Kantarcı, "Sağladığımız en önemli avantajlardan biri ise e-ihracatı eBay gibi küresel bir pazaryeri üzerinden yapma ayrıcalığını markalara yaşatmak. Türk markaları eBay aracılığıyla devasa bir kitleye satış yapabilme fırsatına erişiyor. 192 ülkede 175 milyon aktif alıcıya sahip olan eBay, dünyanın lider pazaryerlerinden biri olarak tüm kullanıcılarına kolay ve güvenli alışveriş fırsatı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Derimod Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedef Orman, e-ihracatın markaların ürünlerini tüm dünyaya ulaştırmaları açısından son derece önemli bir fırsat olduğunu belirterek, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin canlanması açısından da önemli bir kanal olduğunu aktardı.

Orman, "Bu önemli adımı, e-ticaret sektöründeki 17 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle ülkemizin önde gelen online pazaryeri GittiGidiyor’un yanı sıra eBay gibi bir küresel e-ticaret lideriyle birlikte atmaktan dolayı son derece mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERRüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!Rüyada ölü birini gördüyseniz dikkat edin!
Ali Serim: YEP ihracatı artıracakAli Serim: YEP ihracatı artıracak
Van 9'uncu Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtıVan 9'uncu Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
GittiGidiyor

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

En düşük memur maaşı 3482 TL’ye yükselecek

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu

Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu

Yeni Havalimanı'na ulaşım ücretleri belli oldu! İşte ilçe ilçe fiyatlar

Yeni Havalimanı'na ulaşım ücretleri belli oldu! İşte ilçe ilçe fiyatlar

İBB Başkanı Uysal: Yanlış park edilen araçlar çekilecek, trafik rahatlayacak

İBB Başkanı Uysal: Yanlış park edilen araçlar çekilecek, trafik rahatlayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

MBA ile yeni ufuklara yelken açın

MBA ile yeni ufuklara yelken açın

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ali Serim: YEP ihracatı artıracak

Ali Serim: YEP ihracatı artıracak

Van 9'uncu Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtı

Van 9'uncu Turizm ve Seyahat Fuarı kapılarını açtı

Konda/Ağırdır: Hepimizin umudu sürdürmeye ihtiyacı var

Konda/Ağırdır: Hepimizin umudu sürdürmeye ihtiyacı var

Türkonfed / Turan: Ülkemizin gerçek gündemi dijital dönüşüm olmalı

Türkonfed / Turan: Ülkemizin gerçek gündemi dijital dönüşüm olmalı

Akbank’tan Türkiye ekonomisine 980 milyon dolar taze kaynak

Akbank’tan Türkiye ekonomisine 980 milyon dolar taze kaynak

Bitlis'te, Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları Kongresi

Bitlis'te, Uluslararası Sosyo-Ekonomik Araştırmaları Kongresi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.