İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, KOBİ'lerin e-ticaret ekosistemiyle buluşmalarını sağlamak ve e-ihracata yönelmelerini hızlandırmak amacıyla hayata geçirdiği projenin son ofisinin açılışını Erzurum'da gerçekleştirdi.

GittiGidiyor'un açıklamasına göre, şirket, KOBİ'lerin e-ticarete dahil olarak işlerini büyütmelerini sağlamanın yanı sıra e-ihracata yönelmelerini de hızlandırma amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında yedinci ve son ofisi Erzurum'da açtı.

KOBİ'lerin yeni nesil ticarete entegre olup işlerini büyütmesiyle Türkiye ekonomisine de katkı sunmayı hedefleyen proje kapsamında daha önce İzmir, Bursa, Gaziantep, Ankara, Antalya ve Samsun'da "Geleceğim E-Ticaret" ofisleri açan şirket, Erzurum açılışıyla Türkiye'nin tüm bölgelerinde KOBİ'lerin e-ticaret eğitimi alabileceği ofisler kurma hedefine ulaşmış oldu.

Bu yıl Süper Lig'e çıkarak başarısını perçinleyen Erzurumspor'un lisanslı ürünlerini satan Erzurumspor Store da Geleceğim E-Ticaret kapsamında e-ticarete adım attı. Bu sayede, daha önce fiziki mağazalar dışında sadece sosyal medya kanallarında yer bulan Erzurumspor ürünleri ilk kez e-ticaretle buluşup GittiGidiyor üzerinden tüm Türkiye'ye satılmaya başladı.