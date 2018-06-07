FİNANS

GittiGidiyor, ev dekorasyon kategorisine English Home'u ekledi

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 15:18 | Son Güncelleme

İlk kez bir online pazaryeri platformuna giren English Home'un GittiGidiyor mağazasında, ev tekstili ürünlerinden halıya, mutfak ve banyo aksesuarlarından dekoratif objelere kadar uzanan geniş bir yelpazede toplam 3500 farklı ürün tüketicilerin beğenisine sunuluyor

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, ev dekorasyon kategorisine 3 bin 500 farklı ürünüyle English Home mağazasını dahil etti.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, ilk kez bir online pazaryeri platformuna giren English Home'un GittiGidiyor mağazasında ev tekstili ürünlerinden halıya, mutfak ve banyo aksesuarlarından dekoratif objelere kadar uzanan geniş bir yelpazede toplam 3 bin 500 farklı ürün tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Yurt içi ve yurt dışında toplamda 400'ü aşkın fiziki mağazası bulunan English Home, GittiGidiyor'da mağaza açarak ilk kez bir online pazaryerinde resmi satışa başlamış oldu. GittiGidiyor'da açılan English Home mağazasında ev tekstili ürünlerinden halıya, mutfak ve banyo aksesuarlarından dekoratif objelere kadar uzanan 10 ayrı kategoride toplam 3 bin 500 farklı ürün tüketiciyle buluştu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan GittiGidiyor Satış Müdürü Nilay Büyükkapancı, kullanıcılarına her kategoride bol çeşit ve kalite sunmaya önem verdiklerini belirterek, "Bu noktada English Home gibi ev tekstili ve dekorasyon alanında Türkiye'nin başarılı bir markasıyla gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin hem platformumuz hem de English Home açısından güzel sonuçlar yaratacağı kanaatindeyiz. GittiGidiyor olarak English Home ürünlerinin kullanıcılarımızla buluşmasından dolayı son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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- "Ücretsiz kargo ve yüzde 70'e varan indirim fırsatı"

English Home Pazarlama ve E-Ticaret Yöneticisi Emel Öztürk ise GittiGidiyor ile gerçekleştirilen iş birliğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"English Home olarak GittiGidiyor'da açtığımız mağazayla, müşterilerimize daha geniş yelpazede hizmet sunmayı hedefliyoruz. Ayda ortalama 83 milyon ziyaret alan ve 22 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan GittiGidiyor ile ürünlerimizi daha geniş bir kitleye ulaştırmayı amaçlıyoruz. Müşterimize sunduğumuz yüksek kaliteli hizmetin ağını genişletmek için GittiGidiyor'un doğru bir adres olduğunu düşünüyoruz. Ürünlerimizi ücretsiz kargo ve yüzde 70'e varan indirim fırsatlarıyla GittiGidiyor kullanıcılarına sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de özel fırsatlar sunmayı sürdüreceğiz."

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