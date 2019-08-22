FİNANS

GittiGidiyor ile Yapı Kredi'den "Worldpuan kampanyası"

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 10:03 | Son Güncelleme

GittiGidiyor, Yapı Kredi iş birliğiyle 31 Ağustos’a kadar kullanıcılarına 75 TL’ye varan Worldpuan kazandırıyor

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor ile Yapı Kredi iş birliğinde gerçekleştirilen kampanya kapsamında kullanıcılar, 31 Ağustos'a kadar 75 TL'ye varan Worldpuan kazanacak.

GittiGidiyor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 100 bin satıcısı ve 26 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan platform, kullanıcılarını avantajlı kampanyalarla buluşturmaya devam ediyor.

Bu çerçevede, Yapı Kredi ile iş birliği yapan platform, kullanıcılarının alışveriş yaparken kazanmasını sağlıyor. Worldcard sahipleri 31 Ağustos 2019 tarihine kadar GittiGidiyor'dan tek seferde yapacakları 500 TL ile 999 TL arasındaki peşin ve taksitli alışverişlerde 25 TL Worldpuan, bin TL ve üzeri peşin ve taksitli alışverişlerde 50 TL Worldpuan kazanıyor.

Kampanyaya World Mobil uygulamasından katılanlar ise tek seferde yapacakları 500 TL ile 999,99 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerde 25 TL'ye ek 25 TL ile toplamda 50 TL Worldpuan kazanıyor.

World Mobil uygulamasından tek seferde yapacakları bin TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerde de 50 TL'ye ek olarak 25 TL ile toplamda 75 TL Worldpuan kazanma şansını yakalıyor.

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GittiGidiyor yapı kredi

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