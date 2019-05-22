GittiGidiyor ve CarrefourSA'dan e-ticarette iş birliği

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, 53 şehirde 612 marketi bulunan Türkiye organize perakende sektörünün öncü markası Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'yı kullanıcılarıyla buluşturdu.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen iş birliğiyle CarrefourSA, ilk kez bir online pazaryerinde mağaza açtı ve e-ticarette kendi sitesi dışında ilk kez farklı bir kanal kullanmaya başladı.

CarrefourSA'nın GittiGidiyor'daki mağazasında temizlik ürünlerinden kozmetik ve kişisel bakıma, ev aletlerinden anne-bebek kategorisine kadar uzanan geniş bir yelpazede yüzlerce ürün seçeneği tüketicilere sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, son yıllarda platformlarında ciddi bir büyüme trendi yakalayan süpermarket kategorisine CarrefourSA'yı dahil etmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kantarcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin öncü e-ticaret sitesi olarak hem ekosistemimizi geliştirmeye hem de perakendenin güçlü markalarını e-ticaret kanalıyla daha geniş kitlelere ulaştırmaya odaklanıyoruz. GittiGidiyor'da hızla yükselen kategorilere baktığımızda süpermarketin ilk sıralarda yer aldığını görüyoruz. Öyle ki, süpermarket kategorisi son 3 yılda 7 buçuk kat büyüdü. Tüketicinin süpermarket alışverişinde eskisinden çok daha fazla online kanalları tercih ettiğini görüyoruz."