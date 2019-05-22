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GittiGidiyor ve CarrefourSA'dan e-ticarette iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 10:27 | Son Güncelleme

GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı: - "Türkiye'nin öncü e-ticaret sitesi olarak hem ekosistemimizi geliştirmeye hem de perakendenin güçlü markalarını e-ticaret kanalıyla daha geniş kitlelere ulaştırmaya odaklanıyoruz" - CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu: - "Sektördeki 18 yıllık deneyimiyle GittiGidiyor sayesinde ürünlerimizi çok daha fazla kullanıcıya güvenle sunabileceğimize inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, 53 şehirde 612 marketi bulunan Türkiye organize perakende sektörünün öncü markası Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA'yı kullanıcılarıyla buluşturdu.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen iş birliğiyle CarrefourSA, ilk kez bir online pazaryerinde mağaza açtı ve e-ticarette kendi sitesi dışında ilk kez farklı bir kanal kullanmaya başladı.

CarrefourSA'nın GittiGidiyor'daki mağazasında temizlik ürünlerinden kozmetik ve kişisel bakıma, ev aletlerinden anne-bebek kategorisine kadar uzanan geniş bir yelpazede yüzlerce ürün seçeneği tüketicilere sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, son yıllarda platformlarında ciddi bir büyüme trendi yakalayan süpermarket kategorisine CarrefourSA'yı dahil etmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kantarcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin öncü e-ticaret sitesi olarak hem ekosistemimizi geliştirmeye hem de perakendenin güçlü markalarını e-ticaret kanalıyla daha geniş kitlelere ulaştırmaya odaklanıyoruz. GittiGidiyor'da hızla yükselen kategorilere baktığımızda süpermarketin ilk sıralarda yer aldığını görüyoruz. Öyle ki, süpermarket kategorisi son 3 yılda 7 buçuk kat büyüdü. Tüketicinin süpermarket alışverişinde eskisinden çok daha fazla online kanalları tercih ettiğini görüyoruz."

Gelişen ve büyüyen e-ticaretle tüketicilerin internetten alışveriş yapmanın kolaylığına alıştığını belirten Kantarcı, günümüzde süpermarket alışverişlerinde de ihtiyaç duydukları ürünleri tek tıkla evlerine ulaştırabildiklerini kaydetti.

Bu kapsamda kullanıcılarını daha fazla ürünle buluşturmak için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Kantarcı, "Biz de bu trendin farkındalığıyla süpermarket kategorisini daha çok zenginleştirmek için önemli işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede Türkiye’nin önde gelen markalarından CarrefourSA’yı kullanıcılarımızla buluşturmaktan son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ise GittiGidiyor'da mağaza açarak ilk kez bir online pazar yeri platformunda yer aldıklarını ve kendi siteleri dışında bir e-ticaret kanalını kullanmaya başladıklarını kaydederek, "Sektördeki 18 yıllık deneyimiyle GittiGidiyor sayesinde ürünlerimizi çok daha fazla kullanıcıya güvenle sunabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kartallıoğlu, şunları kaydetti:

"CarrefourSA olarak organize perakende sektöründe 26 yıllık tecrübemizle 53 ilde 612 mağazamızla müşterilerimize kaliteli ve güvenilir hizmet veriyor, carrefoursa.com e-ticaret sitemiz ve hiper-süper-mini-gurme market formatlarımızla sunduğumuz ürün çeşitliliği sayesinde müşterilerimizin alışveriş ihtiyaçlarına cevap verebiliyoruz. GittiGidiyor ile güçlerimizi birleştirmeyi tercih ettik. Müşterisini dinleyen ve taleplerini anlayan bir marka olarak müşterilerimize ihtiyaç duydukları her kanaldan ulaşabilir olmayı amaçlıyoruz. Böylelikle müşterilerimiz, farklı platformlarda olsa da CarrefourSA ürün ve hizmetlerine ulaşabileceklerini biliyor. Bu vesileyle iş birliğimizin hem müşterilerimiz hem de markalar için faydalı olacağına inanıyoruz."

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