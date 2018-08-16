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GittiGidiyor'a iki büyük ödül

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 09:32 | Son Güncelleme

Stevie Uluslararası İş Ödülleri 2018’de perakende kategorisinde "Yılın Şirketi" seçilen GittiGidiyor, "En Hızlı Büyüyen Şirket" kategorisinde ise Avrupa’da ikincilik ödülünü kazandı

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, dünyanın en prestijli ödül programlarından Stevie Uluslararası İş Ödülleri 2018'de iki ödüle birden layık görüldü.

GittiGidiyor açıklamasına göre, şirket, 22 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan ve ayda ortalama 83 milyon ziyaret alan Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, dünyanın en prestijli ödül programları arasında yer alan Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde iki büyük ödüle layık görüldü.

Stevie Uluslararası İş Ödülleri-2018’de "En Hızlı Büyüyen Şirket" kategorisinde Avrupa’da ikincilik ödülünün sahibi olan GittiGidiyor, perakende-büyük şirketler kategorisinde ise "Yılın Şirketi" ödülünü kazandı. Böylece, Türkiye’de ilk kez bir e-ticaret şirketi Stevie Ödülleri’nde Yılın Şirketi unvanına sahip oldu.

Bu sene 15'incisi düzenlenen ve her yıl 70'in üzerinde kategoride 80'e yakın ülkeden başvuruların değerlendirildiği Stevie Uluslararası İş Ödülleri, 20 Ekim'de Londra'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

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- "Sektörde bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz"

Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde elde ettikleri başarıyı değerlendiren GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, şunları kaydetti:

"GittiGidiyor olarak Türkiye'de yeni nesil ticareti yaygınlaştırma ve e-ticaret sektörünü geliştirme misyonuyla hareket ediyoruz. Bu yıl 74 ülkeden 3 bin 900'ün üzerinde başvurunun gerçekleştiği Stevie Uluslararası İş Ödülleri'nde elde ettiğimiz başarı ve kazandığımız iki büyük ödül, doğru yolda ilerlediğimizin güzel bir göstergesi. E-ticaret sektöründe bir ilki gerçekleştirerek uluslararası düzeyde "Yılın Şirketi" ödülünü ülkemize getirmenin ve Avrupa'nın en hızlı büyüyen ikinci şirketi olmanın gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de hayata geçireceğimiz projeler ve gerçekleştireceğimiz iş birlikleriyle sektörü güçlendirmek ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz."

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