GittiGidiyor'a iki büyük ödül

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, dünyanın en prestijli ödül programlarından Stevie Uluslararası İş Ödülleri 2018'de iki ödüle birden layık görüldü.

GittiGidiyor açıklamasına göre, şirket, 22 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan ve ayda ortalama 83 milyon ziyaret alan Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, dünyanın en prestijli ödül programları arasında yer alan Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde iki büyük ödüle layık görüldü.

Stevie Uluslararası İş Ödülleri-2018’de "En Hızlı Büyüyen Şirket" kategorisinde Avrupa’da ikincilik ödülünün sahibi olan GittiGidiyor, perakende-büyük şirketler kategorisinde ise "Yılın Şirketi" ödülünü kazandı. Böylece, Türkiye’de ilk kez bir e-ticaret şirketi Stevie Ödülleri’nde Yılın Şirketi unvanına sahip oldu.

Bu sene 15'incisi düzenlenen ve her yıl 70'in üzerinde kategoride 80'e yakın ülkeden başvuruların değerlendirildiği Stevie Uluslararası İş Ödülleri, 20 Ekim'de Londra'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

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- "Sektörde bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz"