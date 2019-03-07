GittiGidiyor'da her 10 alışverişin 6'sı mobilden

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, akıllı telefon kullanımındaki artışın alışverişte kullanıcı alışkanlıklarına yön verdiğini vurguladı. Kullanıcıların geçmişe kıyasla mobilden çok daha fazla alışveriş yaptıklarını belirten Fedar, 2018’de GittiGidiyor’un mobil satış hacminin bir önceki yıla göre yüzde 45 arttığını kaydetti.

Buna göre, 2018’i yüzde 40 büyümeyle kapatan GittiGidiyor'da kullanıcılar, her 10 alışverişten 6’sını mobilden yaparken, toplam satış hacminde mobilin payı yüzde 50’ye ulaştı. Mobil kanallardan yapılan satışlar 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 45 artarken, GittiGidiyor mobil uygulamasının toplam indirilme sayısı 9 milyona çıktı.

Mobilden yapılan alışverişlere ilişkin ayrıntıları aktaran Fedar, şunları kaydetti:

"İşlem sayısı olarak incelediğimizde 2018’de kullanıcıların 10 alışverişten 6'sını mobilden gerçekleştirdiğini gördük. Mobil kanallardan en çok 25-31 yaş aralığındaki kullanıcılarımız alışveriş yaparken, mobilden en fazla satılan ürünler bebek bezi, cep telefonu ve kedi maması oldu. Mobil alışveriş sıklığını en çok artıran şehirler ise sırasıyla Samsun, Denizli, Hatay, Mersin ve Manisa şeklinde sıralandı.”

- En çok cep telefonu arandı

2018 yılını yüzde 40 büyümeyle kapattıklarını ve yeni üyelerle birlikte 23 milyon kullanıcıya ulaştıklarını hatırlatan Fedar, yıl içinde GittiGidiyor sayfalarının toplam 4,8 milyar kez görüntülendiğini bildirdi. Fedar, platformdaki milyonlarca ürün arasında 2018 yılında en çok aranan ürünlerin sırasıyla cep telefonu, avize, TV ünitesi, spor ayakkabı ve bluetooth kulaklık olduğunu belirterek, GittiGidiyor’da geçen yıl bir önceki yıla göre, en çok büyüyen ilk 5 kategorinin ise yapı market, otomobil-motosiklet aksesuarı, ofis-kırtasiye, evcil hayvan ürünleri ve kitap olduğunu bildirdi.