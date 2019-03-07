FİNANS

GittiGidiyor'da her 10 alışverişin 6'sı mobilden

FİNANS HABERLERİ  | 07.03.2019 10:14 | Son Güncelleme

2018 yılını yüzde 40 büyümeyle kapatan GittiGidiyor'da her 10 alışverişin 6’sı mobilden yapıldı - GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar: - "Akıllı telefon kullanımındaki artış, alışverişte kullanıcı alışkanlıklarına yön veriyor"

İSTANBUL (AA) - e-ticaret sitesi GittiGidiyor'da 2018 yılında kullanıcılar her 10 alışverişten 6’sını mobilden gerçekleştirdi.

Gittigidiyor'dan yapılan açıklamada, 23 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan e-ticaret sitesinin, 2018 yılının öne çıkan verilerini paylaştı.

Buna göre, 2018’i yüzde 40 büyümeyle kapatan GittiGidiyor'da kullanıcılar, her 10 alışverişten 6’sını mobilden yaparken, toplam satış hacminde mobilin payı yüzde 50’ye ulaştı. Mobil kanallardan yapılan satışlar 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 45 artarken, GittiGidiyor mobil uygulamasının toplam indirilme sayısı 9 milyona çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, akıllı telefon kullanımındaki artışın alışverişte kullanıcı alışkanlıklarına yön verdiğini vurguladı. Kullanıcıların geçmişe kıyasla mobilden çok daha fazla alışveriş yaptıklarını belirten Fedar, 2018’de GittiGidiyor’un mobil satış hacminin bir önceki yıla göre yüzde 45 arttığını kaydetti.

- Mobilde alışveriş sıklığını en çok Samsun artırdı

Mobilden yapılan alışverişlere ilişkin ayrıntıları aktaran Fedar, şunları kaydetti:

"İşlem sayısı olarak incelediğimizde 2018’de kullanıcıların 10 alışverişten 6'sını mobilden gerçekleştirdiğini gördük. Mobil kanallardan en çok 25-31 yaş aralığındaki kullanıcılarımız alışveriş yaparken, mobilden en fazla satılan ürünler bebek bezi, cep telefonu ve kedi maması oldu. Mobil alışveriş sıklığını en çok artıran şehirler ise sırasıyla Samsun, Denizli, Hatay, Mersin ve Manisa şeklinde sıralandı.”

- En çok cep telefonu arandı

2018 yılını yüzde 40 büyümeyle kapattıklarını ve yeni üyelerle birlikte 23 milyon kullanıcıya ulaştıklarını hatırlatan Fedar, yıl içinde GittiGidiyor sayfalarının toplam 4,8 milyar kez görüntülendiğini bildirdi. Fedar, platformdaki milyonlarca ürün arasında 2018 yılında en çok aranan ürünlerin sırasıyla cep telefonu, avize, TV ünitesi, spor ayakkabı ve bluetooth kulaklık olduğunu belirterek, GittiGidiyor’da geçen yıl bir önceki yıla göre, en çok büyüyen ilk 5 kategorinin ise yapı market, otomobil-motosiklet aksesuarı, ofis-kırtasiye, evcil hayvan ürünleri ve kitap olduğunu bildirdi.

Feyza Dereli Fedar, GittiGidiyor’da saniyede 1 ürün satıldığını belirterek, 2018’de dakikada 1 bebek bezi, 2 dakikada bir kedi-köpek maması, 3 dakikada 1 elektrikli süpürge, 4 dakikada 1 tişört ve 5 dakikada 1 parfüm satıldığını aktardı. Alışveriş sepetini en çok büyüten şehirlerin başında yüzde 70 oranla Bolu'nun geldiğini kaydeden Fedar, Bolu’yu yüzde 50’yle Van, yüzde 40’la Düzce, yüzde 39’la Isparta ve yüzde 36’yla Bingöl’ün izlediğini bildirdi.

- En çok pazartesi günleri alışveriş yapıldı

Geçen yıl GittiGidiyor’da gerçekleşen alışverişlere ilişkin öne çıkan verileri de paylaşan Fedar, “Kullanıcılar 2017’de olduğu gibi 2018’de de en çok pazartesi günleri alışveriş yaptı. Platformumuzda en fazla satışın gerçekleştiği gün ise 23 Kasım Süper Cuma günü oldu. Yılın son siparişi ise 31 Aralık 2018 günü saat 23.59.59’da oyuncak bebek oldu." bilgilerini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
e-ticaret GittiGidiyor

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