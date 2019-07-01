FİNANS

GittiGidiyor'da İş Bankası müşterilerine özel MaxiPuan kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2019 11:19 | Son Güncelleme

GittiGidiyor ve İş Bankası iş birliğiyle düzenlenen kampanyada İş Bankası kart sahipleri, yaptıkları alışverişlerde 15 Temmuz'a kadar 75 TL'ye varan MaxiPuan kazanma imkanına sahip olacak

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor ve İş Bankası iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında İş Bankası kart sahipleri, 15 Temmuz'a kadar yaptıkları alışverişlerde 75 TL'ye varan MaxiPuan kazanabilecek.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, İş Bankası le gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında kullanıcılarına alışveriş yaparken kazanma şansı sunuyor.

İş Bankası Maximum özellikli Maximum, MercedesCard, Maximiles, İş'te Üniversiteli kredi kartları ile İş Bankası bankamatik kart sahipleri 15 Temmuz'a kadar GittiGidiyor'dan yapacakları alışverişlerde MaxiPuan kazanma şansı yakalayacak.

Kart sahipleri tek seferde yapacakları 500 TL ve üzeri tek çekim ve taksitli ilk alışverişlerde 50 TL, tek seferde yapacakları bin TL ve üzeri tek çekim ve taksitli ilk alışverişlerde ise 75 TL MaxiPuan kazanacak.

Kullanıcılar kampanyaya Maximum Mobil'den anında katılabilecek.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Almanya'dan döndüğü memleketinde 60 ton meyve üretiyorAlmanya'dan döndüğü memleketinde 60 ton meyve üretiyor
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
GittiGidiyor

En Çok Okunan Haberler

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

Fuat Oktay'tan sert uyarı: Sonuçları ağır olur

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İmar Barışı'nda kritik gelişme! 6 ay uzatıldı

İmar Barışı'nda kritik gelişme! 6 ay uzatıldı

Dolarda Erdoğan-Trump görüşmesi etkisi

Dolarda Erdoğan-Trump görüşmesi etkisi

İsveç'ten Çorum'a geldi, dükkan açtı!

İsveç'ten Çorum'a geldi, dükkan açtı!

6 ayda yüzde 20 kazandırdı

6 ayda yüzde 20 kazandırdı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'dan döndüğü memleketinde 60 ton meyve üretiyor

Almanya'dan döndüğü memleketinde 60 ton meyve üretiyor

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Domates üreticileri, fiyattan dertli

Domates üreticileri, fiyattan dertli

Bursa'da mesleki eğitim seferberliği

Bursa'da mesleki eğitim seferberliği

Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)

Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)

Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı, 45 dakika havada kaldı(2)

Gökbey ilk tam donanımlı uçuşunu başarıyla tamamladı, 45 dakika havada kaldı(2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.