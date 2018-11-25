İSTANBUL (AA) - E-ticaret sitesi GittiGidiyor, Süper Cuma kampanyasıyla bugüne kadar bir günde gerçekleştirdiği en yüksek satış rakamına ulaşırken, aynı zamanda bir gün içindeki en yüksek ziyaret rakamını da yakaladı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, dünyada her yıl heyecanla beklenen, pek çok markanın büyük indirimler sunduğu Black Friday'de "Süper Cuma" kampanyasıyla rekorlara imza attı.

2001 yılında kurulan GittiGidiyor, Süper Cuma kampanyasıyla bugüne kadar bir günde gerçekleştirdiği en yüksek satış rakamına ulaşırken, aynı zamanda bir gün içindeki en yüksek ziyaret rakamını da yakaladı. Yüzde 80’e varan indirimlerle tam 24 saat boyunca devam eden kampanyada bazı fırsat ürünleri ise daha ilk yarım saatte tükendi.

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- Kişi başı harcama tutarı 2,5 kat arttı

GittiGidiyor’da bu yılki Süper Cuma kampanyasında gerçekleşen toplam satış, geçen yılki kampanyanın 2 katına çıktı. Kasım ayının günlük ortalamasıyla kıyaslandığında ise kampanya dahilinde gerçekleşen günlük satış hacmi tam 7 kat daha yüksek oldu. Günlük ziyaret sayısında 2 kat ve kişi başına ortalama harcama tutarında ise 2,5 kat artış gerçekleşti.