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GittiGidiyor'da "Süper Cuma"da çifte rekor

FİNANS HABERLERİ  | 25.11.2018 15:16 | Son Güncelleme

E-ticaret sitesi Gittigidiyor, Süper Cuma kampanyasıyla hem bugüne kadar bir günde gerçekleştirdiği en yüksek satış hem de bir gün içindeki en yüksek ziyaret rakamlarına ulaştı - GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin: - "Gerçek fiyatlar üzerinden yaptığımız yüzde 80'e varan indirimlerle, avantajlı alışveriş yapmak isteyen nihai tüketicinin bütçesine katkıda bulunduğumuz için son derece mutluyuz"

İSTANBUL (AA) - E-ticaret sitesi GittiGidiyor, Süper Cuma kampanyasıyla bugüne kadar bir günde gerçekleştirdiği en yüksek satış rakamına ulaşırken, aynı zamanda bir gün içindeki en yüksek ziyaret rakamını da yakaladı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, dünyada her yıl heyecanla beklenen, pek çok markanın büyük indirimler sunduğu Black Friday'de "Süper Cuma" kampanyasıyla rekorlara imza attı.

2001 yılında kurulan GittiGidiyor, Süper Cuma kampanyasıyla bugüne kadar bir günde gerçekleştirdiği en yüksek satış rakamına ulaşırken, aynı zamanda bir gün içindeki en yüksek ziyaret rakamını da yakaladı. Yüzde 80’e varan indirimlerle tam 24 saat boyunca devam eden kampanyada bazı fırsat ürünleri ise daha ilk yarım saatte tükendi.

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- Kişi başı harcama tutarı 2,5 kat arttı

GittiGidiyor’da bu yılki Süper Cuma kampanyasında gerçekleşen toplam satış, geçen yılki kampanyanın 2 katına çıktı. Kasım ayının günlük ortalamasıyla kıyaslandığında ise kampanya dahilinde gerçekleşen günlük satış hacmi tam 7 kat daha yüksek oldu. Günlük ziyaret sayısında 2 kat ve kişi başına ortalama harcama tutarında ise 2,5 kat artış gerçekleşti.

Perşembeyi cumaya bağlayan gece saatler 00.00'ı gösterdiğinde başlayan ve 24 saat boyunca devam eden kampanyada tüketicilere anne-bebek ürünlerinden kozmetiğe, dekorasyondan yapı markete, cep telefonundan teknoloji ürünlerine kadar pek çok kategorideki seçili binlerce üründe indirimler sunulurken, tüketicilerin en çok satın aldığı ilk 10 ürün arasında zirveye cep telefonu yerleşti.

Cep telefonunu sırasıyla bilgisayar, televizyon, kombi, çamaşır makinesi, elektrikli süpürge, bulaşık makinesi deterjanı, bebek bezi, oto lastiği ve kedi/köpek maması takip etti.

Üç büyük il özelinde incelendiğinde, İstanbul ve İzmir’de cep telefonunu takiben en çok kedi maması, Ankara’da ise en çok oto lastiği alışverişi yapıldı.

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- Saniyede 2 ürün satıldı

GittiGidiyor’un günlük ortalama mobil uygulama indirilme sayısı Süper Cuma’da 3 kat artarken, alışverişlerin de yüzde 65’i mobilden yapıldı. Her gün saniyede ortalama 1 ürün satışı gerçekleşen GittiGidiyor’da, kampanya günü ise saniyede ortalama 2 ürün satıldı.

Kampanyada en fazla alışveriş yapan ilk 10 şehir sıralamasında İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üçü oluşturdu. Bu illeri sırasıyla Bursa, Antalya, Kocaeli, Konya, Adana, Muğla ve Mersin izledi.

Süper Cuma'da en yüksek satış hacmine ise saat 14.00-15.00 saatlerinde yani mesai ortasında ulaşıldı. İller bazında incelendiğinde en yüksek alışveriş hacmine ulaşılan saatler 3 büyük ilde farklılık gösterirken, İstanbullular en çok saat 14.00'de, Ankaralılar saat 11.00'de, İzmirliler ise saat 01.00'de alışveriş yapmayı tercih etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, kampanyanın sonuçlarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Bu yıl da satışta en az geçen yılki kadar bir artış öngörüyorduk ve beklentimizin de üzerinde bir sonuç elde ettik. Süper Cuma kampanyamızla, bir günde gerçekleştirdiğimiz en yüksek satış rakamına ulaşıp rekor kırdık. Geçen yılki Süper Cuma’ya kıyasla 2 kat daha fazla satış gerçekleştirdik. Tüketiciler, alışverişin yoğunlaştığı eylül-ekim dönemindeki fiyat artışları nedeniyle satın alma noktasında bir miktar frene basmıştı. Kampanyamıza özel sunduğumuz cazip fırsatlar, tüketicilerin ihtiyacı olan ürünleri uygun fiyata satın alabilmesini sağlayarak adeta ilaç gibi geldi. Gerçek fiyatlar üzerinden yaptığımız yüzde 80'e varan indirimlerle, avantajlı alışveriş yapmak isteyen nihai tüketicinin bütçesine katkıda bulunduğumuz için son derece mutluyuz. Her yıl kampanya yapanlar arasına daha çok firmanın eklenmesiyle, önümüzdeki yıllarda da bu ilginin katlanarak artmasını bekliyoruz."

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GittiGidiyor Süper Cuma

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