GittiGidiyor'dan Dünya Futbol Şampiyonası anketi

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, Türkiye’deki futbolseverlerin 2018 Dünya Futbol Şampiyonası'na dair beklentilerini, gerçekleştirdiği bir araştırmayla ortaya koydu.

e-ticaret platformundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki futbolseverlerin 2018 Dünya Futbol Şampiyonası'na dair beklentilerini, sosyal anket platformu Poltio üzerinden gerçekleştirdiği bir araştırmayla belirledi.

8-18 Haziran'da gerçekleştirilen, toplam 13 bin 370 oy kullanılan anketin sonuçlarına göre, Türkiye'nin turnuvada en çok desteklediği takım yüzde 31 oy oranıyla Brezilya oldu.

Brezilya'yı yüzde 18 ile Almanya, yine yüzde 18 ile Arjantin, yüzde 15 ile Portekiz, yüzde 13 ile Fransa ve yüzde 5 ile İspanya takip etti.

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- "En iyi oyuncu Ronaldo"

Dünya Futbol Şampiyonası’nın en iyi oyuncusunun da sorulduğu ankette, milli takım formasıyla en çok gol atan Avrupalı futbolcu rekorunu kıran Portekizli Cristiano Ronaldo yüzde 37 oyla birinci seçildi. Ronaldo’yu yüzde 25 ile Arjantinli yıldız Lionel Messi, yüzde 21 ile Mısırlı Mohamed Salah, yüzde 13 ile Brezilyalı Neymar Jr, yüzde 4 ile Fransız Antoine Griezman ve yüzde 1 ile Uruguaylı Luis Suarez izledi.