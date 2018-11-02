GittiGidiyor’dan startup'lara tam destek

İSTANBUL (AA) - E-ticaret sektöründe 17’nci yılını dolduran GittiGidiyor, teknolojiden dijital pazarlamaya, içerik pazarlamasından müşteri deneyimine kadar birçok alanda onlarca startup'la birlikte çalışıyor.

Gittigidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, büyük veri ve yapay zeka çözümleri alanında Tarentum, bulut çözümlerinde VNGRS, çevik (agile) dönüşümde ACM-Software ve SEO alanında Kriko, GittiGidiyor’un teknoloji alanında çalıştığı startuplar’ın başında geliyor.

Dijital pazarlamada Ocak 2017’den bu yana Metrics34 Reklam Ajansı'yla çalışan GittiGidiyor, içerik pazarlama tarafında sosyal anket platformu Poltio ve prodüksiyon kısmında ise ilk müşterisi olduğu Carbonworks ile faaliyetlerini 2016’dan beri sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, tüm şirketlerin yaratıcı, yenilikçi ve ciddi bir ihtiyaca odaklanan startup’lara vereceği desteğin son derece önemli olduğunu belirtti.

2001 yılında GittiGidiyor’un da bir startup olarak yola çıktığını belirten Kantarcı, şunları kaydetti: