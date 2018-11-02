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GittiGidiyor’dan startup'lara tam destek

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 10:52 | Son Güncelleme

GittiGidiyor, teknolojiden dijital pazarlamaya, içerik pazarlamasından müşteri deneyimine kadar birçok alanda onlarca startup'la birlikte iş yapıyor

İSTANBUL (AA) - E-ticaret sektöründe 17’nci yılını dolduran GittiGidiyor, teknolojiden dijital pazarlamaya, içerik pazarlamasından müşteri deneyimine kadar birçok alanda onlarca startup'la birlikte çalışıyor.

Gittigidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, büyük veri ve yapay zeka çözümleri alanında Tarentum, bulut çözümlerinde VNGRS, çevik (agile) dönüşümde ACM-Software ve SEO alanında Kriko, GittiGidiyor’un teknoloji alanında çalıştığı startuplar’ın başında geliyor.

Dijital pazarlamada Ocak 2017’den bu yana Metrics34 Reklam Ajansı'yla çalışan GittiGidiyor, içerik pazarlama tarafında sosyal anket platformu Poltio ve prodüksiyon kısmında ise ilk müşterisi olduğu Carbonworks ile faaliyetlerini 2016’dan beri sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, tüm şirketlerin yaratıcı, yenilikçi ve ciddi bir ihtiyaca odaklanan startup’lara vereceği desteğin son derece önemli olduğunu belirtti.

2001 yılında GittiGidiyor’un da bir startup olarak yola çıktığını belirten Kantarcı, şunları kaydetti:

"Bugün GittiGidiyor, Türkiye'nin teknoloji temelli en büyük şirketleri arasında yer alıyor. 2011'den itibaren de yolumuza küresel e-ticaret liderlerinden eBay'in şirketi olarak devam ediyoruz. GittiGidiyor'daki başarı hikayemiz örnek olmalı, çünkü yeni girişimlerin desteklenmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor."

GittiGidiyor'un startup dostu bir kimliğe sahip olduğunun altını çizen Kantarcı, "Önümüzdeki yıllarda da bu stratejiyi uygulamayı ve startup'ların büyümelerine katkı sunmayı elimizden geldiğince sürdüreceğiz. Bu destekler en nihayetinde değerli fikirlerin ve yerli girişimlerin önünün açılmasını sağlayarak ülke ekonomisine katkı sunuyor." ifadelerini kullandı.

Kantarcı, üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmayı amaçlayan TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! yarışmasında rehberlik yaptığını da belirtti.

GittiGidiyor'un hizmet aldığı startup’lardan Tarentum'un EMEA Yönetici Ortağı Utku Azman da, "Her startup için tecrübeli ve alanında uzman şirketlerin desteğini alabilmek paha biçilmez. Bir eBay şirketi olan GittiGidiyor ile çalışmak bizim için son derece mutluluk verici ve uluslararası deneyim elde etme noktasında da çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

VNGRS Bulut ve Data Bölümü Lideri İsmail Arslan ise GittiGidiyor'la çalışmanın kendilerine büyük katkı sağladığını belirterek, "Yıllar önce iyi bir fikir üzerine inşa edilen GittiGidiyor’un bu süre içinde girişimci ruhunu kaybetmediğini söyleyebiliriz. Birlikte çalıştığımız süre boyunca bize aktardıkları tecrübelerin anlamı büyük." ifadelerini kullandı.

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