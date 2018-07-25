FİNANS

GittiGidiyor'un klima satışları 3 kat arttı

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2018 09:26 | Son Güncelleme

GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin: - "Hava sıcaklığındaki değişimler tüketicinin alışveriş kararına anında etki ediyor. 23 Temmuz'da sıcaklık birkaç derece artınca GittiGidiyor'da 2 dakikada 1 klima satışı gerçekleştirdik"

İSTANBUL (AA) - e-ticaret sitesi GittiGidiyor'un günlük klima satış hacmi ortalamanın 3 katına çıkarken, aynı gün vantilatör satışlarında da yüzde 50’ye varan artış kaydedildi.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, 23 Temmuz'da Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcak hava, klima satışlarını da artırdı. 22 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan GittiGidiyor, aynı gün 2 dakikada 1 klima satışı gerçekleştirdi.

GittiGidiyor verilerine göre, İstanbul’da hissedilen sıcaklığının 42 dereceye kadar çıktığı 23 Temmuz’da günlük klima satış hacmi ortalamanın 3 katına yükselirken, vantilatör satışları günlük ortalamanın yaklaşık yüzde 50 üzerine çıktı.

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- "En fazla klima satışı İstanbul, İzmir ve Antalya'ya gerçekleştirildi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, her geçen yıl Türkiye’de yaz mevsiminin daha da sıcak geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenden dolayı zaten klima alışverişi artık lüks olmaktan çıkıp bir ihtiyaç haline geldi. Özellikle mevsim normallerinin dışına çıkan durumlarda tüketicinin daha hızlı reaksiyon gösterdiğini görüyoruz. Hava sıcaklığındaki değişimler tüketicinin alışveriş kararına anında etki ediyor. 23 Temmuz'da sıcaklık birkaç derece artınca GittiGidiyor'da 2 dakikada 1 klima satışı gerçekleştirdik. En fazla satışı sırasıyla İstanbul, İzmir ve Antalya’ya yaptık."

GittiGidiyor, yaz boyunca sürecek klima kampanyasıyla 60’tan fazla markanın 300 çeşit ürününü yüzde 35’e varan indirimlerle tüketicilere sunuyor. Müşteriler, ilgili kampanyaya "www.gittigidiyor.com/kampanya/klimalar110691" internet sitesinden ulaşabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
GittiGidiyor klima satışı

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