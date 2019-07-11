İSTANBUL (AA) - E-ticaret sitesi GittiGidiyor'un mobil uygulaması 10. yaşını doldurdu.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, 10 yıl önce kullanıcılarının tablet ve akıllı telefonlarla da hızlı ve kolay alışveriş deneyimini yaşamasını sağlayan platform, mobil uygulamasına dair dikkat çeken verileri aktardı.

Platformun verilerine göre, GittiGidiyor mobil uygulaması 10 yıl içinde 10 milyon kez indirildi. Mobil uygulama üzerinden gerçekleşen satışlar son 5 yılda 15 kat, yine son 5 yılda mobil uygulama üzerinden yapılan alışverişlerde sepet ortalaması 2.5 kat arttı. Mobil ticaretin payı ise toplam satışın içinde yüzde 55'e ulaştı. Mobilden satılan en pahalı ürün 36 bin lira ile ev sinema sistemi olurken, en ucuz ürün ise 11 kuruş ile vida oldu.

GittiGidiyor'un mobil uygulamasını kullanarak mobilden alışveriş gerçekleştiren kullanıcıların yaş aralığı 30-35 olurken, en çok pazartesi günü alışveriş yapıldı. Öte yandan, mobilden en çok alışveriş yapılan saat ise 22.00-23.00 saatleri arası oldu.