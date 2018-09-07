İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, fırsatçılık üzerinden bazı firmaların fiyatlarda artışa gittiğini ya da ürünün gramajlarıyla oynayarak gizli zam yaptıklarına yönelik tartışmaları yakından takip ettiklerini belirterek," 'gizli zam' yapanla, ahlaklı esnaf aynı kefeye konmamalı" ifadelerini kullandı.

Kaan yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışından, döviz ve faiz üzerinden Türkiye'ye yönelik başlatılan ekonomik kuşatmaya karşı devletin ve hükümetin doğru hamleleri neticesinde, olumlu sonuçlar alındığını kaydetti.

Etkilerinin tamamen ortadan kalkmasının zaman alması muhtemel olan bu ekonomik savaşta, ülkenin tüm kurum, kuruluş ve fertleri üzerine düşen görevleri yapması gerektiğini ifade eden Kaan, "İş insanları olarak bizler de, hükümetimizin aldığı kararları uygulayarak devletimizin arkasında olduğumuzu göstermek ve elimizi taşın altına koymak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaan, iş ahlakının gerekliliklerini yerine getirerek yalnızca rutin fiyat düzenlemeleri yapan yerli ve milli perakendeci ve markalarla, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapan firmaların yan yana zikredilmesini manidar bulduğunu belirterek, özellikle piyasadaki dalgalanmayı istismar ederek fırsatçılık yapan firmalarla, ülkemiz için üretim ve istihdam gerçekleştiren işletmelerimizin ayrıştırılmasının büyük bir zaruret olduğunu kaydetti.