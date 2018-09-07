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“Gizli zam yapanla, ahlaklı esnaf aynı kefeye konmamalı”

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 11:02 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan : -"Yerli ve milli perakendeci ve markalarımızla, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapan firmaların yan yana zikredilmesini manidar buluyorum" -"İş insanları olarak bizler de, hükümetimizin aldığı kararları uygulayarak devletimizin arkasında olduğumuzu göstermek ve elimizi taşın altına koymak zorundayız"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, fırsatçılık üzerinden bazı firmaların fiyatlarda artışa gittiğini ya da ürünün gramajlarıyla oynayarak gizli zam yaptıklarına yönelik tartışmaları yakından takip ettiklerini belirterek," 'gizli zam' yapanla, ahlaklı esnaf aynı kefeye konmamalı" ifadelerini kullandı.

Kaan yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışından, döviz ve faiz üzerinden Türkiye'ye yönelik başlatılan ekonomik kuşatmaya karşı devletin ve hükümetin doğru hamleleri neticesinde, olumlu sonuçlar alındığını kaydetti.

Etkilerinin tamamen ortadan kalkmasının zaman alması muhtemel olan bu ekonomik savaşta, ülkenin tüm kurum, kuruluş ve fertleri üzerine düşen görevleri yapması gerektiğini ifade eden Kaan, "İş insanları olarak bizler de, hükümetimizin aldığı kararları uygulayarak devletimizin arkasında olduğumuzu göstermek ve elimizi taşın altına koymak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaan, iş ahlakının gerekliliklerini yerine getirerek yalnızca rutin fiyat düzenlemeleri yapan yerli ve milli perakendeci ve markalarla, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapan firmaların yan yana zikredilmesini manidar bulduğunu belirterek, özellikle piyasadaki dalgalanmayı istismar ederek fırsatçılık yapan firmalarla, ülkemiz için üretim ve istihdam gerçekleştiren işletmelerimizin ayrıştırılmasının büyük bir zaruret olduğunu kaydetti.

Güçlendirmeleri gereken yerli ve milli markaların, çeşitli iletişim araçları üzerinden manipülatif haberlere sorumsuzca konu yapılmasının, ülke ekonomisine ve toplumsal dayanışmaya zarar verdiğini ifade eden Kaan şunları kaydetti:

"Bunun yanında, 'krizi, fırsatçılık üzerinden fırsata çevirme' anlayışıyla bazı firmaların fiyatlarda artışa gittiğini ya da ürün gramajlarıyla oynayarak 'gizli zam' yaptıklarına yönelik tartışmaları da yakından takip ediyoruz. Bu iddialara konu olan fırsatçı yaklaşımların, kadim Anadolu geleneği olan dürüst ve ahlaklı ticaret mirasıyla ters düştüğünü özellikle belirtmek isterim. Gizli zam yapanla, ahlaklı esnaf aynı kefeye konmamalı.

Aynı zamanda bu yanlış uygulamaların, toplumda güven duygusunu zedeleyerek, tüketicileri geri çekilmeye yönlendireceğini de unutmamak gerekir. Dolayısıyla firmalarımızı, bu dönemde tüketiciyi zor durumda bırakacak bu tarz hamlelerden kaçınarak, ticarette dürüstlük ve şeffaflığı elden bırakmadan hareket etmeye davet ediyoruz."

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