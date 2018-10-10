Glencore/Beard: Petrol fiyatı orta vadede 85-90 dolar olur

İstanbul, 10 Ekim (DHA) - Dünyanın önde gelen emtia ticaret şirketlerinin yöneticileri, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının petrol fiyatlarını 2019'da 65-100 dolar bandında tutacaklarını savundular.
Glencore'un petrol ve gaz ticareti CEO'su Alex Beard, orta vadede petrol fiyatını varil başına 85-90 dolar düzeyinden tahmin ettiklerini söyledi.
Trafigura CEO'su Jeremy Weir de yaptığı açıklamada, petrol fiyatının gelecek yıl varil başına 65-100 dolar aralığında olmasını beklediklerini, orta vadede petrol fiyatının 65-100 dolar aralığında kalmasının ve gelecek yıl 100 dolar/varili aşmasının sürpriz olmayacağını belirtti.
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